El sábado, en ATE Casa España Lucas Lauriente: intimidad con humor Uno de los referentes de las nuevas generaciones del stand up llegará a Santa Fe para mostrar su nuevo unipersonal. En exclusiva con El Litoral, un pantallazo a su mundo interior y sus proyectos.

Lucas Lauriente, uno de los jóvenes más destacados del stand up nacional, presenta su nuevo show unipersonal en la ciudad de Santa Fe. Será este sábado, desde las 21, en ATE Casa España (Rivadavia 2871).

Anticipadas en boletería de la sala y de manera online en www.eventosensantafe.com.

Proyección

Lauriente, quien forma parte del mundo de la comedia desde sus 19 años, supo ganarse su lugar como uno de los grandes del stand up argentino conquistando a jóvenes y despertando la curiosidad en adultos.

Fue pionero realizando numerosas y extensas giras nacionales e incluso cruzó las fronteras, llevando su show a Uruguay y Perú. En sus inicios, fue parte del Festival Ciudad Emergente durante tres años consecutivos y del Festival Argentino de Stand Up. En el año 2016 fue convocado por Comedy Central para formar parte de uno de sus especiales, transmitido para Latinoamérica.

Su espontaneidad, creatividad y manera singular de ver la realidad, lo llevó en noviembre de 2016, junto a Luciano Mellera, a realizar el show más relevante de su carrera hasta el momento. De su mano, llegaba por primera vez el stand up al mítico Estadio Luna Park. Con una convocatoria de más de 5.000 espectadores y rompiendo récords de audiencia, la noche se consagra hasta ahora, como histórica para el stand up argentino.

En 2017 ambos comediantes fueron convocados por Netflix para grabar sus especiales de stand up, disponibles este año en la plataforma. En el mismo año, la dupla realizó la primera gira nacional de del género. Durante tres meses visitaron todas las provincias argentinas, logrando así llevar su show a más de 10.000 espectadores, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. La gira concluyó exitosamente en el Teatro Ópera Orbis de Buenos Aires.

En 2018 realizaron su primera gira por Europa, presentándose en las principales ciudades del continente, como Barcelona, Madrid, Berlín, Mallorca y Londres.

Reír con justicia

El Litoral dialogó con el artista para conocer más sobre sus andanzas solo y acompañado.

—¿Qué vamos a ver en este espectáculo?

—Van a ver mi nuevo show que combina stand up y que también tiene momentos de música. El año pasado salió mi especial de Netflix (grabado en el 2017) y el que voy a presentar esta vez en Santa Fe es completamente nuevo desde entonces. Trato de ponerme el desafío de escribir, al menos, una hora por año. En esta oportunidad traigo material escrito en la temporada 2018/2019.

—Se habla de una intimidad con el público. ¿Cómo la generás?

—Hay muchas historias y reflexiones que tenía ganas de exponer arriba del escenario y en este show me saco las ganas de hacerlo. Considero que por momentos se pone bastante introspectivo, me cabe mucho abrirme y que la gente se vaya con la sensación de haberme conocido un poco más.

—¿Cómo incorporás la música en el espectáculo?

—La música la incorporo siempre en clave de comedia. Toco el piano además de cantar desde pequeño y me parece piola darle a la gente algo más allá del monólogo. Ojalá la gente venga con ganas de cantar además de reírse.

—¿Cómo viviste la etapa compartida con Luciano Mellera?

—La vivo, no terminó. Con Lucho ya somos básicamente como hermanos. Nos conocemos hace casi nueve años así que no hay cosa que no sepamos el uno del otro. Desde el principio hubo una buena química como compañeros y eso se fue incrementando a medida que el tiempo fue pasando. Además del show de stand up que hacemos juntos (Mellera/Lauriente) estamos por estrenar una obra de teatro escrita por Hernán Casciari y dirigida por Pablo Picotto. Nos divertía la idea de salir de nuestra zona de confort y poder hacerlo bajo el ala de esas dos bestias (Hernan y Pablo) nos pareció ideal.

—¿Cómo se dio lo del especial?

—Lo de Netflix fue algo que venía esperando desde hace tiempo pero que veía muy lejano ya que no habían especiales argentinos en la plataforma. A principios de 2017 se comunicaron unos productores mexicanos (Blueprint) que ya habían vendido shows mexicanos. Venían con el proyecto de filmar dos shows en la Argentina y terminaron haciendo cinco porque les fascinó el buen nivel que hay acá. Fue una experiencia con altos y bajos pero que no cambio por nada.

—¿Qué cosas o qué artistas te hacen reír a vos?

—Me hacen reír muchísimos formatos de comedia más allá del stand up. Obras de teatro, películas, series animadas y falsos documentales. Creo que principalmente me hace reír la incomodidad. Si tuviese que hablar de artistas de stand up creo que entre mis preferidos ubicaría a John Mulaney, Bill Burr y Ali Wong. Del plano nacional me gustan mucho Luciano Mellera, obviamente y Nico de Tracy.

—¿Hay algún tema sobre el que evites hacer humor?

—Creo que no evito temas a la hora de hacer humor. Lo que si trato de que quede claro es que el objeto de chiste no puede ser la persona que está en posición de desigualdad. El humor siempre tiene que ser de abajo para arriba. El que está en una situación de privilegio no puede reírse del de abajo porque es medio siniestro.

