https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 25.09.2019 - Última actualización - 11:10

11:05

Para el presidente de la Cámara de Diputados, los legisladores “tergiversaron” el proyecto que ya tenía consenso con gremios e industriales. Dijo que la iniciativa tal como fue votada “sólo favorece a las aseguradoras”. Advirtió sobre la posible inconstitucionalidad del proyecto.

Discusión a foja cero Para Bonfatti, la versión del Senado sobre la ley de ART es "vergonzosa" Para el presidente de la Cámara de Diputados, los legisladores “tergiversaron” el proyecto que ya tenía consenso con gremios e industriales. Dijo que la iniciativa tal como fue votada “sólo favorece a las aseguradoras”. Advirtió sobre la posible inconstitucionalidad del proyecto. Para el presidente de la Cámara de Diputados, los legisladores “tergiversaron” el proyecto que ya tenía consenso con gremios e industriales. Dijo que la iniciativa tal como fue votada “sólo favorece a las aseguradoras”. Advirtió sobre la posible inconstitucionalidad del proyecto.

El presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, cuestionó severamente al Senado provincial por las reformas que le introdujo al proyecto de ley de Accidentes de Trabajo. El texto fue votado por unanimidad el pasado 4 de julio, después de meses de debate y tras varios pedidos públicos del propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, para que la norma se sancionara. La iniciativa plantea, precisamente, la adhesión de la provincia a la nueva ley de ART aprobada recientemente por el Congreso. El mensaje fue girado esa misma semana a Diputados, pero la discusión está prácticamente estancada en la Comisión de Asuntos Laborales, donde se rechaza el proyecto por amplia mayoría.





Ante la fuerte controversia y por iniciativa de algunos legisladores de la oposición, se realizó el miércoles pasado una audiencia pública en el hall de la Legislatura para que todos los actores intervinientes pudiesen dejar sentada su posición. Desde entonces, no hubo avances en el trámite parlamentario pero sí, una fortísima declaración de Bonfatti advirtiendo que el proyecto que modificaron los senadores fue “a espaldas” de los acuerdos que ya se habían logrado con gremios y empresarios.







Vergüenza







En diálogo con el programa Tertulia de Viernes del Noticiero Central de Radio Universidad de Rosario, Bonfatti advirtió que la versión de ley votada por el Senado no tiene otro beneficiario más que a las propias ART.





“Nosotros habíamos consensuado un proyecto con la Federación de Industrias y numerosos sindicatos por entender que había que proteger a la pequeña y mediana industria y al trabajador honesto que, obviamente, cuando tiene una enfermedad o un accidente, tiene que ser atendido”, dijo el líder socialista. “Lo que salió de Senadores -alertó- es totalmente diferente de lo que habíamos consensuado. Yo lo charlé con la FISFE -insistió- y ellos (los empresarios) estaban sorprendidos porque habíamos llegado a un acuerdo sobre una ley que se presentó y que se terminó tergiversando absolutamente en todo. El miércoles -recordó-, hubo una audiencia pública en la que un camarista dijo que lo que había salido del Senado era inconstitucional”.





Sobre esa base, consideró que “no se puede hacer una ley para satisfacer solamente a una parte, que ni siquiera son los industriales. Porque la ley que se modificó en el Senado, favorece a las ART”, denunció. “La ley -abundó- fue modificada a espaldas del acuerdo que habíamos logrado con industriales, sindicatos y abogados laboralistas. Quiero que se diga esto con todas las letras: la modificación del Senado fue vergonzosa”, disparó.







Futuro







Por estos días, no son pocos los que aventuran que el proyecto ya fue sepultado al menos por lo que resta del corriente período ordinario -restan cuatro sesiones-. No se ha logrado aún dictamen, y en el mejor de los casos, podría insistirse con el tema en extraordinarias.





Sin embargo, el propio Bonfatti dijo que pretenden que la iniciativa no pierda estado parlamentario, justamente, para que el texto se pueda modificar.





“Hoy -dijo Bonfatti-, de los 50 diputados, 42 como mínimo están en contra de lo que salió del Senado y lo que hemos dicho es que (el proyecto) siga teniendo estado parlamentario para retornar al proyecto original y que pueda volver a la cámar alta”, concluyó.