Damián Martínez no jugaría en Mar del Plata Enciende alarmas el "4"

Está más que claro que, entre lesiones y expulsiones, no es un buen arranque de Superliga para Damián Martínez. Es que en las últimas horas, el ex Independiente acusó una sobrecarga en el isquio de su pierna derecha, por lo que la decisión del cuerpo técnico sería no arriesgarlo en Mar del Plata y “cuidarlo” para el clásico. Si es así, el reemplazante será el chico Brian Blasi.

Este martes, frente a un equipo de juveniles, Madelón paró en Casasol a los mismos once del 0 a 0 frente a Rosario Central: Marcos Peano; Martínez, Yeimar, Corvalán y Milo; Bonifaccio, Elías, Méndez y Cavallaro; Bou y Mazzola. En el mejor de los casos, Carabajal irá al banco.

Ahora, de cara al último ensayo y más allá del cambio cantado de Blasi por Martínez, todos los cañones apuntan al tema de la zaga y la posible vuelta de Bottinelli, que está habilitado. Claro que si vuelve Botti, la duda se corre al lado izquierdo de la defensa: ¿jugará Corvalán de “3” o seguirá Milo que fue figura ante Central?.

Alan Ruiz, descartado

Gustavo Alvarez se topó con un nuevo inconveniente. Mientras el técnico de Aldosivi trabaja para revertir el mal momento de su equipo en el inicio de la Superliga, en las últimas horas se confirmó que Alan Ruiz sufrió un esguince de rodilla el domingo en Rosario y tendrá por delante un período de rehabilitación de alrededor de cuatro semanas.

Así, el entrenador se queda sin uno de los hombres que venía manejando como alternativa en la búsqueda de la profundidad que le está faltando a su equipo.