Un mapa interactivo registra los femicidios en la provincia y el país

Invitada por su par Alejandra Obeid, la concejala rosarina expondrá en el recinto de sesiones. Asesinatos en ajustes de cuentas y uso de armas de fuego entre los datos más relevantes. Una herramienta para generar acciones concretas.

Silvia, de 28 años en San Cristóbal; Daiana, de 17, en Villa Minetti; Carla, de 32, en Santa Fe capital; María Irene, de 62, en General Belgrano, Lucía, de 29 en San Javier; Rosalía, de 19, en Vera; Chiara, de 14, en Rufino; Paola, de 36, en La Brava. Son algunos de los nombres que componen el mapa interactivo de femicidios elaborado por la concejala rosarina Norma López (FpV), junto a su equipo de trabajo, que iba a ser presentado desde las 18 en el recinto de sesiones de esta ciudad por invitación de su par santafesina Alejandra Obeid.



“Es el primer mapa interactivo de Latinoamérica y es una herramienta para generar acciones y políticas concretas”, explicó la edila para definir este desarrollo que incorpora los protocolos de la Unidad Fiscal especializada en Violencia contra las Mujeres de la Procuraduría Nacional de la Nación (Ufem), que instruye a los fiscales federales para que cualquier muerte violenta de una mujer sea considerado femicidio. Este dato no es menor: “Veníamos registrando muertes de mujeres que no se investigaban porque no aparecía ninguna huella, ni evidencia de robo, ni puertas violentadas. Había mujeres asesinadas por ráfagas de fuego en balaceras”. Estas situaciones comenzaron a ser analizadas bajo la lupa de la Ufem y pudieron seguir otro camino de investigación. Así, la muerte de una mujer en un accidente de tránsito derivó, luego de los datos aportados por su familia, en violencia de género. O aparentes suicidios fueron recaratulados como femicidios.



Hace casi diez años que se comenzó a construir el mapa que se actualiza de manera permanente y se nutre de información publicada en los medios de comunicación. Por eso, en un trabajo minucioso, al lado de cada nombre, figura el link de la noticia publicada.



La primera presentación pública del mapa fue a un año del primer Ni Una Menos y un año después se lanzó un registro similar, pero de todo el país.



La concejala dialogó con este diario antes de la exposición de hoy y señaló, en primer lugar, que el suyo es “un equipo de compañeros y compañeras -destacó en este punto la figura de Mercedes Pagnutti- que se propuso visibilizar la situación de violencia extrema hacia las mujeres”.

30 femicidios. Se registraron en la provincia entre enero y agosto, 14 de ellos fueron con armas de fuego.



Contexto de criminalidad



A partir de la lectura de los datos y con nuevas herramientas para su análisis, surgieron nuevas conclusiones, como que en la ciudad de Rosario y en la capital provincial crece el número de mujeres asesinadas en contextos de criminalidad, atravesadas por las economías delictivas de drogas y de narcomenudeo, una lectura que también aportó la Ufem.



Además, tanto el año pasado como en los primeros ocho meses del año se hizo evidente el uso de armas de fuego en los femicidios. De las 30 mujeres asesinadas entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2019 en la provincia, casi la mitad fueron con ese elemento. “Esto tiene que ver con un contexto de criminialidad y con la cantidad de armas ilegales que recorren nuestro territorio”, reflexiona López. Y aporta otros datos: desde Anmac (ex Renar), como desde los ministerios de Seguridad de la provincia y de la Nación se estima que por cada arma de tenencia legal hay un poco más de 3 en circulación. “Los tenedores legales son 100.300 con alrededor de 170 mil armas que pueden ser utilizadas por estos usuarios legales. Pero el circuito es mucho mayor y eso deriva en la cantidad de muertes y heridos de bala”.



- ¿Qué cambió en los casi diez años desde que se viene elaborando el mapa?



- Por un lado, las edades. Hay mujeres muy jóvenes asesinadas. Y también se modificó el contexto político con todo lo que significa la organización y la unidad de las mujeres. El movimiento de las mujeres se hizo muy visible. Recordemos el caso de Ana María Acevedo, que fue emblemático a partir de su feminicidio, considerado así porque fue el asesinato de parte del Estado. A partir de allí se elaboraron los primeros protocolos para abortos no punibles. Pero también cambió el marco político: que en el Estado nacional haya un contexto de ajuste y represión no es casual. No significa que antes no hubo violencia de género, pero las políticas neoliberales atentan contra los derechos de las personas y, sobre todo, de las mujeres.



Hace pocos días se cumplió otro aniversario de la promulgación del voto femenino, que instituyó el 23 de septiembre como Día nacional de los derechos políticos de la mujeres. Y cuando hablamos de los derechos políticos, hablamos de todos los derechos.

Herramientas

Además del mapa interactivo de femicidios de Santa Fe y del país, la web normalopezsf.com.ar cuenta con amplia información sobre género y violencia: legislación, una guía de actuación, teléfonos y direcciones de espacios donde pedir ayuda y denunciar, tanto en Rosario -de donde es concejala- como del resto de las provincias. Hay también respuestas concretas a preguntas claves: ¿Qué hacer ante un episodio de violencia? ¿Qué hacer si continuás en tu casa y presentís un próximo ataque? ¿Cómo denunciar? ¿Qué puede hacer el juez?