Miércoles 25.09.2019 - Última actualización - 14:41

14:39

Por supuesto encubrimiento de médicos Caso Pérez Volpin: Imputaron a las autoridades del sanatorio

La fiscal de instrucción Nancy Olivieri imputó a las autoridades del Sanatorio de la Trinidad a raíz de la denuncia por supuesto encubrimiento de los médicos enjuiciados por la muerte de la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin, ocurrida durante una endoscopía.

Se trata de un desprendimiento de la causa principal por la muerte de Pérez Volpin, donde fue condenado el endoscopista Diego Bialolenkier a tres años de prisión en suspenso por el delito de homicidio culposo e inhabilitado por siete años para ejercer su profesión, mientras que la anestesista Nélida Puente fue absuelta.

La imputación, junto a una serie de medidas de prueba, recayó sobre los directores de la Trinidad Roberto Martingano y el de Galeno Eduardo Cavallo, y también se suma por falso testimonio a una médica que estuvo en el quirófano junto a Bialolenkier y Puente.

Esta investigación fue uno de los pedidos realizados por la familia de la periodista durante el juicio oral y público.

La sospecha sobre las autoridades del sanatorio surgió a partir que la familia denunció que tras la muerte trágica de la periodista, desde la institución médica entregaron a la justicia un endoscopio diferente al utilizado en la práctica médica realizada a Pérez Volpin.

La periodista murió durante una endoscopía que se le realizó el 6 de febrero de 2018, en el Sanatorio de La Trinidad de Palermo.

En mayo pasado, y antes de que arrancara el juicio, el abogado de la familia había denunciado que el aparato que se entregó a la justicia no era el mismo con el que le hicieron el estudio.

"Desde el primer momento sostuvimos que este equipo no se había utilizado el día de la endoscopía, porque es un equipo viejo, vetusto, que no tiene nada que ver con la tecnología de los demás que tiene la clínica. Éste no graba, y siempre especulamos que no conocíamos el equipo verdadero para que no pudiéramos ver las imágenes del momento en que se realizó la lesión al esófago de Débora", sostuvo el letrado.

Con información de NA.