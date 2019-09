https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 25.09.2019 - Última actualización - 17:41

15:13

Día 9 en Japón Diario de viaje: Ahora la estadía es en Osaka

A la espera de lo que será la segunda presentación de Los Pumas el sábado ante Tonga desde la 1.45 de nuestro país, el tren ahora nos llevó a Osaka.

Osaka es la tercera ciudad más grande de Japón, después de Tokio y Yokohama. Tiene casi tres millones de habitantes.

Se encuentra ubicada en la principal isla del archipiélago, Honshū, en la desembocadura del río Yodo. Osaka es uno de los puertos y centros industriales más importantes de Japón.

Ni bien bajamos del tren que nos trasladó desde Kioto, empezamos a ver nuevos movimientos, pero siempre con una característica común: la amabilidad de los japoneses. Muchos no saben Inglés. No obstante, eso no es un impedimento para hacer favores. Como a un muchacho que paramos en la calle que se estaba yendo al trabajo, al cual le consultamos, mostrándole un GPS, si nos podía orientar donde quedaba el departamento que habíamos alquilado. El joven se puso a disposición, y a dar vueltas con nosotros hasta que encontramos el edificio.

Como los lugares donde estamos conociendo, Osaka también sorprende por tener una arquitectura imponente, con edificios enormes y modernos, muy atractivos para los turistas.

Por último, sigo afirmando: todo nos llama la atención. Absolutamente todo es increíble. Nuestras ojos no dan abasto de tanto mirar. Pero prestamos atención para que todo nos quede grabado en las retinas, además de las fotos y vídeos en los teléfonos.