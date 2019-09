El FMI dice que la Argentina "deberá esperar" por el desembolso pendiente

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El director gerente interino del organismo, David Lipton, confirmó que el programa financiero acordado estará en suspenso, probablemente hasta después de la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre próximo.

El Gobierno no logró destrabar el nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que el organismo oficializó este miércoles la decisión de postergar el giro de US$ 5.400 millones pendiente del crédito stand by acordado con la Argentina.

La confirmación oficial surgió luego de las negociaciones que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, mantuvo en Washington con el director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, y el jefe de la División Sudamérica del organismo, Roberto Cardarelli.

Lacunza, quien estuvo acompañado en el encuentro por el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, y el de Política Económica, Sebastián Katz, ya había mantenido un encuentro con el director interino del FMI, David Lipton.

El argumento del Gobierno ante los funcionarios del organismo fue que se había cumplido con el acuerdo, pero la difícil situación económica y financiera del país hizo que el FMI postergue esa decisión hasta la asunción del nuevo gobierno.

El hasta hoy director gerente interino del organismo, David Lipton, sostuvo que se "trabajará para una eventual reanudación de una relación, algún tipo de relación financiera con ellos, que puede tener que esperar un tiempo".

En declaraciones a Bloomberg Radio, Lipton confirmó así que el programa financiero de la Argentina con el FMI estará en suspenso, probablemente hasta después de la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre próximo.

"La situación de Argentina en este momento es extremadamente compleja", sostuvo Lipton.

Lipton, quien este miércoles fue reemplazado al frente del organismo por la búlgara Kristalina Georgieva, había sostenido el martes pasado, tras la reunión con Lacunza que el FMI tiene la intención de "continuar comprometidos con las autoridades argentina".

Ahora las negociaciones continuarán entre el 14 y el 20 de octubre próximo, cuando viaje nuevamente a Estados Unidos una delegación del Ministerio de Hacienda, para continuar con las tratativas.

