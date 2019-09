https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"La mascota del barrio" El carpincho de San Martín Los vecinos lo cuidan y los visitantes se sorprenden al verlo pasear libremente por las veredas, como si fuera un perrito.

Los vecinos de barrio San Martín ya lo conocen, sin embargo, para los desprevenidos que pasan por el lugar es todo un espectáculo. Un carpincho pasea por las veredas de calle Don Guanella entre Estrada y Segundo Pasaje, y hasta cruza la calle para visitar a los de enfrente, en distintas horas del día.

Silvia, una vecina, le contó a El Litoral que el carpincho “hace años que vive acá a la vuelta de casa, y siempre sale solo a la tarde, todos los vecinos lo conocemos y no se va a ningún lado más que a dos cuadras alrededor de donde vive...después regresa solo a la casa”.

Foto: Gentileza Silvia Pascualón

“No sabemos cómo se llama pero acá todo el barrio lo cuida, anda por el asfalto solo y sube a la vereda a comer el pasto y la gente que pasa en el auto lo ve con asombro”, relató y añadió que “ una vez se metió en la casa de un vecino y no lo podían sacar porque tenía miedo pero ya se dio cuenta que los vecinos no le hacen nada, no muerde, es muy mansito”.

Además, Silvia aseguró que “la otra vez se lo quisieron llevar en un carro y los vecinos no lo permitieron porque la gente lo quiere, incluso cuando lo ven le acercan comida, las criaturas se enloquecen porque es la mascota del barrio”.