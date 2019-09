https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Estrenos y reposiciones en los cines Héroes y monstruos Cinemark estrena “Un amigo abominable” (“Abominable”), cinta animada. El segundo ingreso es “Historias de miedo para contar en la oscuridad”. Cine América se renueva con “Nuestros veranos”. Cinemark estrena “Un amigo abominable” (“Abominable”), cinta animada. El segundo ingreso es “Historias de miedo para contar en la oscuridad”. Cine América se renueva con “Nuestros veranos”.

Cinemark estrena esta semana “Un amigo abominable” (“Abominable”), cinta animada escrita y dirigida por Jill Culton. Cuando la adolescente Yi se encuentra con un joven Yeti en el techo de su edificio de apartamentos en Shanghái, ella y sus amigos Jin y Peng lo nombran Everest, y emprenden una búsqueda épica para reunir a la criatura mágica con su familia en el punto más alto de la Tierra.

Pero el trío de amigos tendrá que estar un paso adelante de Burnish, un hombre rico que intenta capturar un Yeti y la zoóloga Dra. Zara, para ayudar a Everest a llegar a casa.

Terror real

El segundo ingreso es “Historias de miedo para contar en la oscuridad” (“Scary Stories to Tell in the Dark”), de André Øvredal sobre guión de Kevin Hageman. Actúan Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush, Dean Norris, Gil Bellows y Lorraine Toussaint. La música es de Marco Beltrami.

Corre el año 1968 en los Estados Unidos. El cambio se siente en el aire... Muy alejado de los disturbios en las ciudades está el pequeño pueblo de Mill Valley, donde durante generaciones, la sombra de la familia Bellows ha crecido enormemente. En su mansión al borde de la ciudad, Sarah, una joven con horribles secretos, convirtió su tortuosa vida en una serie de historias de miedo escritas en un libro que ha trascendido en el tiempo; historias que tienen la forma de volverse muy reales para un grupo de adolescentes.

Recuperarse

Cine América se renueva con “Nuestros veranos” (“Les estivants”), escrita, dirigida y protagonizada por Valeria Bruni Tedeschi. Comparte el elenco con Yolande Moreau y Noémie Lvovsky.

Una casa en la Costa Azul, alejada del tiempo y protegida del mundo. Allí es donde Anna pasa las vacaciones de verano con su hija. Rodeada de su familia, amigos y empleados, Anna intenta recuperarse de su reciente ruptura sentimental mientras prepara el guión de su próxima película.

Performer

En la continuidad del Cine Queer del Ciclo DeSvelado de los jueves a las 22.30 se verá “Bixa Travesty” documental brasileño dirigido por Claudia Priscilla y Kiko Goifman y lanzado en 2018. La película presenta a Linn da Quebrada, artista y activista transgénero cuyas tácticas para enfrentar la homofobia y la transfobia incluyen actuar en desnudez.

La película tuvo su estreno teatral en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2018, donde ganó un Premio Teddy como la mejor película documental con temática LGBTQ del festival.

Manual animado

El viernes a las 20.30 se dará “Santa Fe para curiosos. Historias, leyendas y cosas raras de mi provincia”, animación que desarrolla diversas temáticas vinculadas con las características históricas y naturales del amplio territorio santafesino. Al modo de un “manual escolar en movimiento”, según la metáfora que eligió el propio guionista y director de la propuesta, Pablo Rodríguez Jáuregui, quien encabezó el trabajo de 15 dibujantes de la provincia.

De gira

El miércoles 2 de octubre, a las 20, Cinemark proyectará “Roger Waters: Us + Them”. Es una producción visual de última generación y un sonido asombroso. Se rodó en Ámsterdam durante la parte europea de su gira Us + Them, entre los años 2017 y 2018, en la que Waters actuó ante más de dos millones de personas de todo el mundo, e incluye canciones de sus legendarios álbumes con Pink Floyd, así como de su último lanzamiento, “Is This The Life We Really Want?”.

Waters colabora de nuevo con Sean Evans, director de la aclamada “Rogers Waters: The Wall”, para crear una obra pionera y rebosante de creatividad, que inspira a los espectadores con la fuerza de su música y de su mensaje sobre los derechos humanos, la libertad y el amor.



Regreso

La sala cineclubística recupera “Había a una vez en Hollywood” (“Once Upon a Time in Hollywood”), la más reciente creación de Quentin Tarantino, con un elenco encabezado por Leonardo DiCaprio, Margot Robbie y Brad Pitt.