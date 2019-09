https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pavón anotó para Galaxy y el "Pity" Martínez en Atlanta Goles argentinos en la MLS de Estados Unidos

Cristian Pavón, ex Boca Juniors, y Gonzalo "Pity" Martínez, ex River Plate, convirtieron en la Major League Socer estadounidense, como una suerte de adelanto a la distancia del superclásico por la Libertadores del martes próximo.

El tanto del ex Boca Juniors sirvió para el triunfo de Los Ángeles Galaxy sobre Real Salt Lake por 2-1 como visitante, la misma condición en que Atlanta United cayó por 4 a 1 ante New York FC con el gol del ex River Plate.

La victoria de los angelinos, terceros en la Conferencia Oeste al cabo de 32 jornadas, los convirtieron Pavón a los 5 minutos del segundo tiempo y el sueco Zlatan Ibraimovic a los 35 de esa etapa en cuyo último minuto descontó el nigeriano Chinedum Onuoha para Real Salt Lake, que ocupa la quinta posición.

Pity Martínez, también

Por su parte Atlanta United sucumbió ante New York FC, cómodo puntero de la Conferencia Este con 61 puntos cosechados en 32 jornadas sobre los 54 de su único escolta, justamente el equipo del "Pity" Martínez, que anotó de tiro penal a los 8 minutos del segundo tiempo.

Los locales convirtieron a través de la contundencia del rumano Alexandru Mitrita, autor de tres goles, los primeros de su equipo, a los 14, 23 y 34 minutos del período inicial, mientras que el brasileño Héber marcó el cuarto a los 42 de la etapa final.

Por su parte Minnesota, segundo en la Conferencia Oeste, superó en otro partido disputado anoche a Kansas City por 2 a 1 (el puntero de ese grupo es Los Ángeles FC).

