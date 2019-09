Una taxista fue maltratada por un colega y lo grabó con su celular

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ocurrió este jueves en la parada que se encuentra frente al Hospital Español de la ciudad de Rosario.

Una taxista denunció a la línea 147 a un colega que la agredió verbalmente e incluso le provocó algunos daños a su vehículo en la parada ubicada frente al Hospital Español, en la ciudad de Rosario. Las imágenes de la discusión fueron grabadas por Susana, una taxista, y fueron subidas a Twitter por Natalia Gaitán, de la Cámara de Mujeres Taxistas.



En declaraciones radiales, la mujer comentó que "es un incidentes más de los que de tanto en tanto nos hacen sentir a las mujeres. Más o menos a las 7.30 estaba parada frente a la puerta del Hospital Español y viene el taxi RA 2835. El hombre hablaba mal, gritaba y me decía que ya le habían cobrado una multa por estar cuarto en la fila y que me corriera. Correrme era quedar fuera de la parada. No me dio tiempo a nada. Entonces, entre el taxi que estaba delante mío y yo empezó a maniobrar y a pegarle y a romper mi auto".



"Yo entiendo el nerviosismo, pero si yo hubiese sido hombre eso no hubiera pasado. Como sabe que no le voy a hacer nada porque soy mujer hacen lo que se les da la gana", se quejó la taxista.



Susana comentó que realizó la denuncia en la Línea 147 y que le dijeron que "iban a tomar cartas en el asunto. Hace muchos años que soy taxista pero estoy cansada de estas agresiones. A veces se pelean entre ellos por el mismo problema. Pero cuando es una mujer es más agresiva la cosa".

Nuevamente otra compañera agredida en la parada del hospital español.. el RA 2835 no solo la insulto la hecho y le choco el auto .. repudiamos la violencia de este hombre

Paren la ✋ @dhfiori @lacapital @elciudadanoweb @shetaxiarg @DanielaLeonTW @MAlvaradoMR @MovEvitaRosario pic.twitter.com/uGleNyDFR2 — Natalia Gaitan (@Natalia60370010) September 26, 2019



En las imágenes subidas por Natalia Gaitán a Twitter se ve como el taxista se acerca al celular que lo está grabando e increpa a la mujer, quien le pide que le saque el taxi del lugar que ella ocupaba.



"No te voy a sacar nada. Filmá todo lo que vos quieras", la increpa el taxista, quien sube a la vereda, se apoya contra una pared y enciende un cigarrillo como si nada hubiera pasado.