Shakira y Jennifer Lopez, juntas en el entretiempo del Super Bowl

Shakira se convierte, de esta forma, en la primera colombiana en presentarse en el ostentoso show de medio tiempo de la competencia. Cabe mencionar que ella ya se ha presentado en eventos deportivos de gran magnitud: estuvo en la clausura del Mundial Alemania 2006, en la inauguración de la Copa Mundo de Sudáfrica 2010 y en la clausura de Brasil 2014.

Para mucha gente que es ajena al llamado fútbol americano, el show de medio tiempo es la única razón para ver este juego. Y no es para menos: se han presentado artistas tan grandes como Michael Jackson, Tom Petty, U2 Rolling Stones, Prince, Beyoncé, Paul McCartney, Bruce Springsteen & The E Street Band, entre otros.

It doesn’t get any bigger than this! So excited about getting on that #SuperBowlLIV #PepsiHalftime stage! @JLo 🤩🔥#nosvemosMiami #happybirthdaytomeee pic.twitter.com/BVosjrOcwN