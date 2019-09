https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Bajo el colchón o fuera del país

Hay más de 300 mil millones de dólares argentinos fuera del circuito nacional

Los activos de argentinos o empresas del país llegaron a la suma récord de US$ 304.597 millones, en el segundo trimestre del año, según el informe de cuentas internacionales que hoy difundió el INDEC y que forman parte de bienes que pueden estar o no declarados pero que permanecen fuera del sistema local.

