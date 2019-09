https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado, desde las 16 La Reclasificación llega a su fin Con Universitario de Rosario y Provincial ya clasificados, Rowing, CAE, La Salle y Universitario de Santa Fe intentarán conseguir las dos plazas que restan para el Top10 del TRL 2020. Con Universitario de Rosario y Provincial ya clasificados, Rowing, CAE, La Salle y Universitario de Santa Fe intentarán conseguir las dos plazas que restan para el Top10 del TRL 2020.

Inmerso en la expectación que genera el hecho de que se definirán las dos plazas restantes para militar en el Top10 del TRL 2020, este sábado desde las 16, se cumplirá la séptima y última fecha de la Reclasificación A del Regional del Litoral 2019.



En La Tortuguita habrá un duelo de pretendientes a conseguir el preciado objetivo, ya que Paraná Rowing Club recibirá a Universitario de Santa Fe, con el referato de Juan Pablo Spirandelli (de la URR).





Rowing alistará a: Santiago Cura, Lucas Lerena y Francisco Carbonell; Ignacio Lerena y Franco Dall’Ava; Hipólito Buschiazzo, Yamil Rezett y Rubén Dominguez; Jerónimo Godoy y Maximiliano Duerto; Juan Grippo, Julián Pistrilli, Juan Blas Laporta, Iván Sánchez Muscia y Francisco Taleb.





Universitario a: Nicolás Mattei, Juan Manuel Espinoza (capitán) y Luciano Franco; Emilio Villalba y Marcos Benítez; Giuliano Buccini, Aaron Pasquet y Matías Fernández; Lautaro Valentinuzzi y Gerónimo Fernández; Diego Durán, Agustín Dusso, Julián Fleitas, Federico Bruzzone y Felipe Nepote.





Head Coach: Diego Fernández.





Por su parte, en el Parque General Urquiza de Paraná ocurrirá lo propio, ya que Estudiantes será anfitrión de La Salle, con el arbitraje de Agustín Monje (de la URR).





CAE alistará a: David Londero, Ezequiel Genzelis Gallinger y William Fernandez; Facundo Ferrer y Agustín Bustos; Juan Gabriel Falco, Fausto Pucci y Jacinto Delbue (capitán); Simón Bollo y Francisco Lescano; Joaquín Maiztegui, Juan Pablo Cubasso, Mateo Santana, Jaco Bertello y Tomás Ferreyra.





Suplentes: Juan Méndez, Pablo Tánger, Tomás Bertot, Ciro Jauregui, Juan Ascua, Lisandro Uranga, Tiago Krevisky y Facundo Bina.





La Salle a: Juan Zanotti, Valentín Zabczak y Angel Diaz; Fancisco Alvarez y Lautaro Salcedo; Tomás Cosentino, Juan Hadad y Javier Segado; Ignacio Mascherpa y Bruno Micocci; José Lorefice, Matías Moreno, Alejandro Benítez, Valentín Galdon y Tomás Marconi.





Suplentes: Juan Pablo Iglesias, Ignacio Casettai, Leandro Tacca, Gonzalo Alvarez, Emilio Venanzi, Franco Lanteri, Federico Venanzi y Fabio Barreto.

Head Coach: Diego Coronel.





Por su parte, el primero de los clasificados, Universitario de Rosario recibirá a Los Caranchos (Perrone, de la URR); mientras que Provincial, el otro que ya alcanzó el objetivo, hará lo propio con CRAR (Diego Raviculé, de la URR).





Además...





En lo que respecta a la Reclasificación B, también cumplirá este sábado la séptima jornada, de acuerdo al siguiente detalle.





En Esperanza, Alma Juniors recibirá a CUCU, con el arbitraje de Darío Botta (USR); mientras que en Ibarlucea , Logaritmo hará lo propio con Cha Roga Club (Germán Rabbia, de la URR).





Finalmente, en Sauce Montrull, Tilcara será anfitrión de Regatas & Belgrano San Nicolás (Walter Martínez, de la UER); mientras que en la ciudad de Rufino, Los Pampas hará lo propio con Jockey Club de Venado Tuerto, con el referato de Mauro Rivera (URR).







GER irá por el título







Este sábado, desde las 15.30, en “La Bombonerita” del Parque Independencia , Gimnasia & Esgrima de Rosario y Marista de Mendoza protagonizarán el partido definitorio del Torneo del Interior A 2019, con el referato del tucumano Altobelli.





GER adquirió ese derecho tras batir en semifinales a Urú Curé de Río Cuarto, por 24 a 19; mientras que el elenco cuyano hizo lo propio con Duendes Rugby Club, por 30 a 27.





En lo que respecta al Interior B, retomará su actividad el sábado 5 de octubre, con la disputa de los octavos de final, de acuerdo al siguiente detalle.





Old Resian recibirá a Liceo de Mendoza, Palermo Bajo a La Tablada, Trébol de Paysandú a Comercial de Mar del Plata, Old Christians a Old Lions de Santiago del Estero, Universitario de Tucumán a San Ignacio de Mar del Plata, CRAI a Los Tordos de Mendoza, Sociedad Sportiva de Bahía Blanca a Huirapuca y CURNE a Santa Fe Rugby Club.