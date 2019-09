Leo Burián: "Todavía no tomamos dimensión de lo que conseguimos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El arquero habló con la prensa desde el aeropuerto, luego de aterrizar con el avión y saludar a la hinchada.

Leo Burián fue el héroe de Colón en Brasil. Con los dos penales atajados (y una buena actuación en los 90 minutos, donde supo aguantar los diversos embates de Atlético Mineiro), el arquero uruguayo fue la gran figura de la definición en Belo Horizonte. Este viernes, luego de aterrizar en el aeropuerto metropolitano de Santa Fe, el guardameta rojinegro habló con la prensa.

“Todavía no tomamos dimensión de lo que hemos conseguido. Nos llegaron imágenes de lo que fue la ciudad y creo que con el correr de las horas vamos a ir cayendo. Por ahora se disfruta”, reconoció.

También se le preguntó sobre su reacción al atajar el penal y clasificar a la final de la Copa Sudamericana. “El árbitro me dijo si lo llegás a atajar no salgas corriendo porque tenemos que chequear con el VAR y por eso me quedé parado. Mi cara lo decía todo, quería correr, ya no aguantaba más. Fueron 30 segundos que no pasaron más. El árbitro me dijo no corras, no corras”, explicó.

Por último, y al ser consultado sobre lo que viene, Burián dijo: “Paso a paso, vamos tranquilo. Ahora que llegamos a la final vamos a tratar de ganarla”.