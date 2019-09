https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 27.09.2019 - Última actualización - 12:15

12:13

Dicha normativa es la que obliga a todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado Nacional a recibir capacitaciones en temas relacionados con la violencia de género. Las legisladoras locales hicieron su propuesta, en concordancia con la decisión tomada recientemente a nivel provincial.

Presentación conjunta en el Concejo Municipal La concejalas de Santo Tomé propusieron la adhesión de la ciudad a la Ley Micaela Dicha normativa es la que obliga a todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado Nacional a recibir capacitaciones en temas relacionados con la violencia de género. Las legisladoras locales hicieron su propuesta, en concordancia con la decisión tomada recientemente a nivel provincial. Dicha normativa es la que obliga a todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado Nacional a recibir capacitaciones en temas relacionados con la violencia de género. Las legisladoras locales hicieron su propuesta, en concordancia con la decisión tomada recientemente a nivel provincial.

Las cuatro concejalas de Santo Tomé presentaron un proyecto de ordenanza para que la ciudad adhiera a la Ley Nacional N° 27.499, denominada Ley Micaela en honor a la joven Micaela García. Así, tras haberse producido la adhesión en el orden provincial, las legisladoras santotomesinas plantearon lo propio en el distrito santotomesino. El objetivo de la propuesta es que se brinde capacitación en temática de género, y sobre el abordaje de los distintos aspectos que hacen a la violencia contra las mujeres, a todos los agentes de la administración pública local, el Juzgado Municipal de Faltas y el Concejo Municipal. La iniciativa fue presentada en forma conjunta por las legisladoras socialistas Gabriela Solano y María Alejandra Chena (presidente del cuerpo legislativo), la justicialista Rosana Zamora y María Ema Szretter de Reutemann, de Cambiemos. A propósito de lo anterior, las ediles realizaron una conferencia de prensa, en la que cada una ofreció su punto de vista sobre esta temática.



“Vemos oportuno que Santo Tomé pueda adherir a la ley y realizar las capacitaciones”, señaló Chena al tomar la palabra. En muchas ocasiones, agregó, “las víctimas de violencia de género han sido revictimizadas, porque han ido a hacer las denuncias, han transitado por distintos estamentos del Estado y no han tenido eco, fundamentalmente porque sus agentes no tenían los elementos necesarios o no supieron comprender la importancia o el origen del problema”. Por su parte, Solano reflexionó: “Hace poco se cumplió un nuevo aniversario del voto femenino. Hace muy poco que las mujeres podemos elegir quiénes nos van a gobernar, o qué hacer con nuestros bienes. Y hace muy poco que podemos tener patria potestad sobre nuestros hijos. Para lograr todo esto, que hoy nos parece natural, muchas mujeres han dado su vida”. “Debemos seguir reivindicando y avanzando en la conquista de los derechos de las mujeres”, añadió.

“Este es un gran logro”



A su turno, Szretter consideró que “es en la desigualdad entre el hombre y la mujer donde sin lugar a dudas radica la forma de violencia pura”. Todas somos Micaela, dijo, sin dejar de recordar también “a tantas otras que no conocemos sus nombres, pero que seguramente han sufrido este tipo de vejámenes”, porque “la violencia se ejerce desde todos los ámbitos”. “El trabajo es arduo y siempre se empieza desde lo mínimo, pero éste es un gran logro”, prosiguió. Finalmente, le correspondió a Zamora explicar que las capacitaciones se podrán hacer con el área de Género local, o bien articular con otras entidades provinciales y organizaciones que trabajen esta temática. También insistió en que debe enseñarse la legislación provincial y nacional, así como los convenios a los que adhiere Argentina en la materia. Además, dijo, “se trata de terminar con los estereotipos, que en la administración municipal no haya discriminación por identidad de género u orientación sexual, y que haya recursos económicos para que se lleven a cabo las capacitaciones”.



El proyecto presentado por las ediles establece la adhesión a la Ley Micaela en todos sus términos, para garantizar, por un lado, la capacitación obligatoria en la temática de género para todas aquellas personas que cumplan funciones o se desempeñen en las diferentes áreas, reparticiones y organismos del municipio santotomesino. Por otra parte, se busca generar un marco regulatorio a nivel local, que promueva dichas capacitaciones en los distintos ámbitos del Estado Municipal. Las capacitaciones serán periódicas y se brindarán conforme a los establecido en la Ley Nacional N° 27.499 y su correlativa en el orden provincial. “La capacitación en los diversos poderes y niveles del Estado es menester, con el fin de realizar abordajes integrales de situaciones de violencia de género y de respeto de los derechos de las mujeres e integrantes del colectivo de la diversidad sexual”, argumenta el texto presentado por Chena, Solano, Zamora y Szretter.

Contexto normativo



En el proyecto de adhesión a la Ley Micaela, las concejalas de la ciudad de Santo Tomé destacan que a nivel local ya existen otras normativas que promueven la igualdad de género. Y en tal sentido, mencionan la ordenanza que establece la campaña del juego y el juguete no sexista y no violento, así como la que suprime la elección de reinas, mini reinas y princesas. También hacen referencia a las ordenanzas N° 3.260 y 3.261, ambas de 2018. La primera de ellas establece el cupo laboral trans. La segunda, implica la adhesión a la Ley Provincial Nº 13.348, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.