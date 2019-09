https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entre el 9 de octubre y el 6 de noviembre, se proyectarán en el Foro de la UNL una serie de películas sobre músicos del siglo XX, desde Thelonius Monk hasta los Rolling Stones y los Beatles. Con un eje en común: todas fueron filmadas por cineastas avezados en la realización de documentales.

CICLO "EL CINE Y LA MÚSICA" Un cruce de disciplinas

Seducidos por la prometedora premisa de registrar con la cámara los fenómenos socioculturales asociados con la música, en especial la popular, muchos cineastas se volcaron en distintas épocas hacia esta disciplina artística. Algunos lo hicieron sin penas ni gloria, otros modelaron obras que lograron trascender, en la medida en que fueron capaces de capturar momentos irrepetibles desde un punto de vista lúcido y movilizador de reflexiones, sin caer en el enaltecimiento de ocasión de los protagonistas. Es el caso de los cinco films seleccionados por los organizadores del ciclo “El cine y la música”, que se proyectarán los miércoles a las 20 en el Foro Cultural de la UNL (9 de Julio 2150), entre el 9 de octubre y el 6 de noviembre, con entrada libre y gratuita.

La propuesta seleccionada para inaugurar el ciclo, el 9 de octubre, es “Monterey pop” (1968), de Don Allan Pennebaker, documentalista estadounidense fallecido a principios de agosto pasado. En esta obra, considerada clave en la evolución del registro de conciertos en vivo para el cine, un grupo de cineastas bajo la conducción de Pennebaker se ocupa de registrar las distintas alternativas del Monterey International Pop Music Festival se realizó en junio de 1967 en California, con más de 50.000 asistentes. Para dimensionar el valor histórico del hecho, el más grande recital de rock pre-Woodstock basta recordar que participaron Jimi Hendrix, Janis Joplin, Ravi Shankar, The Animals y Simon and Garfunkel. El crítico musical Federico Monjeau señala que el tema de “Monterey pop” es mucho más que una película que una síntesis visual de 80 minutos de las jornadas del festival: su tema es “el efecto que produce la música en un público, en una sociedad, en una época determinada”.

El enigma de Monk

Durante la semana siguiente, el miércoles 16 de octubre, el eje del ciclo saltará del rock al jazz a través de “Thelonious Monk: Straight, No Chaser” (1988), con guión y dirección de Charlotte Zwerin, una película documental sobre la vida del renombrado pianista de jazz nacido en 1917 y fallecido en 1982. Zwerin fue una directora y editora estadounidense conocida por sus trabajos relacionados con artistas y músicos. De hecho, codirigió con Albert y David Maysles documentales como “Gimme Shelter”, que también será parte del ciclo, “Salesman”, que sigue a cuatro vendedores de biblias que van de de puerta en puerta para colocar su mercancía y “Meet Marlon Brando”. El crítico musical Federico Monjeau apuntó, respecto al film, que “habla de un enigma, que no devela, pero que ilumina con una luz muy potente”.

Los Stones, sin concesiones

“One plus one/Sympathy for the devil” (1968) es el film elegido para dar continuidad al ciclo, el miércoles 23 de octubre. Se trata de un trabajo donde los integrantes del grupo de rock británico Rollings Stones son filmados por el cineasta Jean-Luc Godard. La particularidad es que el referente de la nouvelle vague registra el trabajo de los músicos justo en un momento en el cual evolucionan hacia la concreción de ese monumental tema musical que es “Sympathy for the devil”. Pero no solo eso: Godard logra, a través de los Stones, reflexionar sobre un vasto abanico de problemáticas relacionadas con la contracultura de los 60, respecto de las nociones de violencia y resistencia que caracterizaron esta épóca.

También los Rolling Stones, sus creaciones musicales y su entorno son la materia prima sobre la cual está construido el otro film previsto en el ciclo: “Gimme shelter” (1970), de los hermanos Albert y David Maysles que se proyectará el 30 de octubre. Gran parte del trabajo se centra en el Festival de Altamont, realizado en diciembre de 1969, en sus preparativos y en la tragedia que sobrevino cuando los Ángeles del Infierno (banda de motoqueros que los Stones contrataron para la seguridad), apuñalaron a un espectador de apenas 18 años. El documental, da cuenta del consumo de alcohol y drogas y las dificultades y peleas que perjudicaron el espectáculo. La banda no queda muy bien parada.

Los Beatles, como nunca

Para finalizar “El cine y la música” el miércoles 6 de noviembre se podrá ver “A Hard’s Day Night” (1964), considerada por muchos como la mejor película sobre Los Beatles, en un momento clave de su trayectoria que es cuando comenzaban a convertirse desde Inglaterra en un fenómeno de la música popular.

El director Richard Lester -quien luego volvería a dirigir a los cuatro de Liverpool en la más libre y alocada “Help!”- elige un formato cercano al documental para trazar una crónica de dos días en la vida de la banda. Si bien los materiales que utiliza la película son reales, la estructura del relato incluye algunos elementos ficcionales que los potencia. Finalmente, no solo constituye una visión sobre los Beatles sino un retrato de la inestable sociedad británica de la década del 60.