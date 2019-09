https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En 2020 Billie Eilish por primera vez en el país

Billie Eilish, una de las artistas estadounidenses más importantes de los últimos años a nivel global, se presentará en nuestro país por primera vez.

Luego de realizar shows en Estados Unidos y Europa con entradas totalmente agotadas, la cantante llega a la Argentina el 2 de junio de 2020 en Directv Arena anunciando su gira mundial “Where do we go? World Tour 2020”

El show, que empezó el 8 de Marzo en Miami, tuvo presentaciones en los estadios más reconocidos del mundo como el New York Madison Square Garden. En su página oficial se pueden consultar todas las fechas de la gira.



Después del lanzamiento de su video musical oficial ‘all the good girls go to hell’, acompañado del importante llamado a la acción sobre el cambio climático, Billie Eilish continúa dando un ejemplo al asociarse con la organización sin fines de lucro REVERB para su próxima gira.

Para ayudar a crear y fomentar un ambiente ecológico tanto en el backstage como para sus fanáticos, la cantante permitirá que los fans traigan sus botellas de agua recargables a los espectáculos. No se permitirán sorbetes de plástico y se colocará un Billie Eilish Eco-Village en cada espectáculo, proporcionando al público información y recursos sobre formas de ayudar a combatir el cambio climático y preservar la tierra.

Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 4 de octubre a las 10 AM a través de una página web y en puntos de venta habilitados desde $ 3.750 + Service Charge en Preventa 1. También se podrán comprar tickets en efectivo en todos los puntos de venta durante todo el período de venta.

