https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 28.09.2019 - Última actualización - 3:57

3:46

Ante los 21917 espectadores (mayoría argentinos) que dijeron presente en el Hanazono Rugby Stadium, el equipo argentino hizo lo que debía: vencer a los isleños, con bonus incluido, para esperar a los de Eddie Jones con toda la esperanza de llegar a cuartos de final.

Sin sobrarle nada Los Pumas vencieron a Tonga y ahora hacen foco en Inglaterra Ante los 21917 espectadores (mayoría argentinos) que dijeron presente en el Hanazono Rugby Stadium, el equipo argentino hizo lo que debía: vencer a los isleños, con bonus incluido, para esperar a los de Eddie Jones con toda la esperanza de llegar a cuartos de final. Ante los 21917 espectadores (mayoría argentinos) que dijeron presente en el Hanazono Rugby Stadium, el equipo argentino hizo lo que debía: vencer a los isleños, con bonus incluido, para esperar a los de Eddie Jones con toda la esperanza de llegar a cuartos de final.

Ante los 21917 espectadores (mayoría argentinos) que dijeron presente en el Hanazono Rugby Stadium, el equipo argentino hizo lo que debía: vencer a los isleños para esperar a los de Eddie Jones con toda la esperanza de llegar a cuartos de final.



La humedad y los 24 grados de calor en Osaka, fueorn un jugador más. No obstante, dos minutos después de lo previsto, el árbitro del partido, el sudafricano Jaco Peyper, dio la orden para el inicio de Los Pumas – Tonga. Salida a cargo de Benjamín Urdapilleta, y pelota recuperada por Tomás Moroni. Argentina, de entrada, tomando las riendas del partido.





A los dos minutos, vino el primer lujo del flamante 10 argentino. Sombrerito que logra capturar Santiago Carreras, el juvenil que conecto con el rosarino De la Fuente, quien no le dio buen destino a la pelota.





A los seis minutos, penal para los de Ledesma en situación inmejorable para sumar de a tres. Pero el capitá, Pablo Matera, decide ir al line. Y allí, con una jugada tan vieja como efectiva, por la boca de la hilera, Julián Montoya se zambulló en el ingoal tongano, sumando los primeros puntos del partido. Urdapilleta completó la jugada de 7.





Luego de varios minutos en los cuales se jugó entre la línea de 22 metros de cada uno de los equipos, otra vez Los Pumas llegaron nuevamente la “zona roja” de Tonga. Y la fórmula se volvió a repetir, pero esta vez, como ante Francia: line, posterior maul y Montoya que apoyaba por tercera vez en la Copa del Mundo.





Pocos minutos pasaron para que Argentina vuelva a marcar. Line para Tonga a la altura de mitad de cancha, obtención, y en el centro Lezana abajo y De la Fuente arriba, bajaron a Hingano, le hicieron perder la pelota y el juvenil, Satiago Carreras, la tomó del piso y corrió hasta abajo de los palos. Try en celeste y blanco, muy festejado por todos los compañeros del cordobés.





A los 23 llegaría el primer TMO del encuentro, para verificar si Benjamín Urdapilleta había apoyado o no en el ingoal de Tonga. Respuesta negativa, y scrum para Los Pumas que no se querían ir sin el try del punto bonus. Algo que llegaría luego de esa formación, tras varias fases, nuevamente Julián Montoya anotaba para el equipo conducido por Mario Ledesma.





El hooker surgido en Cardenal Newman (que fue luego elegido Man of The Match), de esta manera, empezaba a hacer historia como uno de los mayores anotadores de tries de Los Pumas en mundiales.



¡NUEVO RÉCORD ARGENTINO!



Julián Montoya es:

Nuevo hooker con más tries en una Rugby World Cup desde 1999

Tryman de la Rugby World Cup 2019

¡Hasta ahora, se lleva la pelota gracias a su Hat-Trick! pic.twitter.com/PijlcIxiV7 — El Litoral (@ellitoral) September 28, 2019



En la salida posterior, recién a los 30 minutos llegó la reacción de los isleños. Mucha presión sobre Urdapilleta, pelota tapada al 10, y a partir de allí hubo varios minutos de los de rojo atacando corto con sus delanteros. Hasta que se abrió la pelota, fallá Boffelli en el tackle y el fullback, Telusa Veainu descontó caso abajo de los palos del equipo argentino.





Con el gong del final, llegó una nueva oportunidad para Tonga. Penal generado por Moroni. Line, maul y los issleños al ataque. Cuando la pelota llegó a la punta, también lo hizo Tomás Lavanini, que con más hombro que brazos, desplazó al wing Halaifonua y le negó el try (hubo que esperar algunos minutos para la decisión, porque Peyper revisó la jugada).





Primera etapa casi ideal los argentinos que terminaron con ventaja 28 a 7. Pero había tiempo para más...



El complemento





A los cuatro minutos de comenzado el segundo tiempo, Ledesma ordenó el cambio de medio pack, toda la pirmera línea, y el capitán, Pablo Matera. Vivas, Creevy, Medrano y Ortega Desio adentro.





Casi llegando al primer cuarto de hora, Tomás Cubelli, quien quedó como capitán tras la salida de Matera, casi suma de a cinco. Pero el TMO, otra vez le dijo no a Los Pumas.



La defensa de Tonga empezó a hacerse más dura, muchas veces, al límite de lo reglamentario. Ya con Sánchez, en cancha, Los Pumas se mantenían jugando en campo contrario.



Recien pasada la primera mitad de los 40 minutos del segundo tiempo, el equipo isleño logró llegar a campo argentino. El resultado continuaba inalterable.





A falta de quince para el final, nuevo TMO. Ahora para ver si Veauni apoyó o no en el ingoal de Los Pumas. En este caso, el resultado fue positivo, y Tonga que abría el marcador en complemento.





Tras la fallida salida de mitad de cancha posterior (ingresó directamente en el ingoal tongano y hubo scrum en mitad de cancha), se lo pudo observar a Marcos Kremer arengar a sus compañeros, buscando una reacción.





Desordenados, desprolijos y por momentos indisciplinados, los de Oceanía se agrandaban en el juego, con su capitán, Siale Piutau como abanderado.





Felipe Ezcurra, en lugar de Cubelli, fue el último de los cambios realizados por Los Pumas. Últimos minutos para darle algo de frescura a sus jugadores.





Con el gong del final, Tonga tuvo la última. Line a cinco metros del ingoal argentino, pero Guido Petti pudo robar esa pelota. El segunda línea bajó la pelota directamente a Bautista Delguy que apoyó y de esa manera terminó el partido.

Los Pumas ganaron 28 a 12. No pudieron marcar puntos en el segundo tiempo, pero se vieron cosas positivas y efectivas en el los primeros cuarentra minutos. Victoria para el equipo de Mario Ledesma. No sobró nada...Ahora se viene Inglaterra, a todo o nada.

Los Pumas x Tonga - Mundial de Rugby