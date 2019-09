https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La conferencia de prensa post partido no fue la habitual. Además del entrenador principal de Los Pumas, fue el sub capitán, porque Pablo Matera tuvo control antidoping.

Desde Hanazono Mario Ledesma: "Si fallamos tackles ante Inglaterra, se puede complicar mucho más" La conferencia de prensa post partido no fue la habitual. Además del entrenador principal de Los Pumas, fue el sub capitán, porque Pablo Matera tuvo control antidoping.

(Enviado especial a Japón)

El entrenador de Los Pumas, Mario Ledesma, encabezó la conferencia oficial luego del partido ganadao ante Tonga.

“Por como venía el aprtido, abierto el score en el primer tiempo y dominando de manera territorial, esperaba una mejor segunda etapa. Si supiera el por qué, esto no pasaría. Con Francia en el primer tiempo, ahora en el segundo, con muchos cambios. No salieron las cosas como tenían que salir y dejamos muchos puntos de lado en todo el partido. Quizás empezaron a perder confianza y entraron en una esoecie de espiral negativa. Pero no puedo decir exactamente qué fue lo que pasó”, relató de manera sincera el ex hooker de Los Pumas.

En cuanto a las variantes que propuso para iniciar el partido, no fue tanto en detalle. “Montoya hizo tres tries, las primeras dos pelotas para Urdapilleta son esquinadas y las mete. Con el pie anduvo muy bien hizo fue positivo para el equipo. Pero más allá de cada nombre, el primer tiempo fue muy bueno”.

Defensa endeble

La consulta acerca de la cantidad de tackles errados, y lo frágil que fue por momentos, no se hizo esperar. “Los tackes errados fueron 29. eso es una estadística muy parecida a la de la semana pasada, y sin lugar a dudas habrá que corregirlo para jugar con Inglaterra. No obstante, después habrá que analizar cada tackle: porque cuando se erra un tackle porque el rival pisa para dentro y después lo agarra otro jugador, no son tackles graves. Los peligrosos son cuando quiebran en la mitad de la cancha y tienen dos frentes de ataque. Vamos a analizar todo lo que hicimos en defensa porque tuvimos varios quiebres”.

“El haber bajado la intensidad, de ninguna manera se debió a habernos guardado algo pensando en Inglaterra. Las jugadas que uno tiene preparadas para un partido, muchas veces son distintas para otro. Pero claramente hubo una baja en la tensión y en la atención del equipo, porque eso se vio reflejado en la cancha. Pero no dimos ningún mensaje para que bajen la pata del acelerador”.

Ledesma también dijo: “En cuanto a lo actitudinal y en como preparar un partido, estuvimos bien. Desde las salidas recuperábamos la pelota, jugábamos en campo de ellos, cuando pudimos marcar lo hicimos. Después marcamos a través de la defensa también y eso en lo mental, que hoy era clave, lo aprovechamos en el primer tiempo, también cuando el rival lo permitió. En lo global del partido, debemos sentarnos, analizar los errores, hablar con los chicos para ver cómo lo vieron ellos”.

Se viene Inglaterra

El próximo sábado 5 de octubre, a las 5 de la mañana de nuestro país, Los Pumas se juegan todo ante el seleccionado inglés.

“Aunque hubiese andado todo derechito, si jugamos con la intensidad que lo hicimos con Tonga ante Inglaterra, no nos alcanza. No me preocupo, pero debemos tener en claro que si se erran tantos tackles y se pierden tantas pelotas como contra Tonga, la semana que viene se puede complicar mucho más”.

“Ahora se viene una semana espectacular. Un partido eliminatorio con Inglaterra que es candidato. No hay nada más grande que eso en un mundial. Jugar un partido de tanta importancia y trascendencia. Seguramente los chicos estarán tan excitados como nosotros por preparara un partido así”, concluyó el entrenador.