ARTES VISUALES XXIII Salón Primavera

Domingo Sahda

Convocado por la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos y el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, el día sábado 21 de septiembre pasado fue oficialmente inaugurado, con la presencia multitudinaria de público (el que literalmente colmó el espacio, llevado por el interés de la convocatoria) el XXIII Salón Primavera, en las salas del Museo Municipal de Artes Visuales “Sor Josefa Díaz y Clucellas” ­peatonal San Martín 2068, ciudad de Santa Fe.

El jurado de selección de obras y adjudicación de recompensas ya establecidas en esta convocatoria estuvo integrado por José Bastías, en representación de la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos, en su calidad de presidente de la entidad artística; la señora María Carolina Porral en representación de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe; y el señor Martín Bustamante en carácter de jurado externo.

Un amplio y diverso programa específico del arte visual puede apreciarse en la presente convocatoria en la que se mezclan obras de calidad plástica manifiesta junto a otras realizaciones que no alcanzan ni tan siquiera el nivel de convencional trivialidad. El denominado lenguaje visual, es decir, el vínculo icónico entre obra y espectador, instancia que acompaña a la cultura humana desde el “origen de los tiempos”, en muchas ocasiones ha sufrido embates supuestamente “superadores”, o directas negaciones sociales. Mas, la condición humana apela a la imagen plana o de bulto, sea esta figurativa o abstracta, para señalizar cuestiones intelectivas y/o emocionales, en suma para constatar su presencia en el mundo y en sus diversas culturas.

La presente convocatoria exhibe obras de calidad específica, referidas y emergentes del arte visual en cuanto tal junto a otras piezas de “avanzada” que se encabalgan en tonterías fácticas propias del “descarte”. De este modo se pueden observar diversos trabajos de manifiesta calidad expresiva junto a otros que viran hacia la presuntuosa tontería. El anhelo y la expectativa por ser “visto”, “tenido en cuenta”, muchas veces juega una “mala pasada” a quienes demandan ser tenidos en cuenta.

Así las cosas, fueron adjudicados diversos premios y distinciones, de los que amerita destacar precisamente el Primer Premio Adquisición “Municipalidad de Santa Fe” a la obra “Domadores de Bestias III” (pintura y esgrafiado sobre madera), de original estructura y meritoria calidad grafo-plástica. Un muy buen trabajo visual elaborado desde una óptica no convencional que destaca la imagen, su sentido expresivo y su proyección estética desde una óptica sin fisuras, creado por el artsita plástico Edisto Martín Hernández.

El Segundo Premio Estímulo “Municipalidad de Santa Fe” le fue otorgado a “Huellas”, de la serie “Bosque Negro” (tallado en caucho), obra del artista plástico Joaquín Iván Posadas: un trabajo plástico que en esencia platea un conflicto visual irresuelto. La inexistencia de contraste cromático o lumínico determina prácticamente la “ausencia” de la pintura en cuento lenguaje icónico de referencia. Al margen de la valoración técnica del relieve, la talla sobre el plano, solo se percibe un plano neutro en sombras. Los aportes siempre son bienvenidos, de suyo, más el conflicto emergente en este caso niega la especificidad del “lenguaje visual” en tanto discurso expresivo integrado por la forma, el color, la textura, y “ainda mais”, estamos en presencia de una manualidad sofisticada que cierra su sentido en sí misma, sin proyección significativa alguna. El Premio al Artista Novel “Asociación de Amigos del Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas” le fue adjudicado a Pamela Bengochea por su trabajo (manual) titulado “Es no es V” y “Es no es VIII” (técnica mixta). En realidad lo que se aprecia en este caso no va más allá de la trivial manualidad que se supone de sofisticado sentido (solo para la autora) con el apoyo del jurado actuante.

Se otorgaron otras distinciones y menciones. La calidad de la expresión plástica resuelta en volúmenes tridimensionales, sean estos abstractos, simbólicos o figurativos supera con holgura el espacio artístico de la presente convocatoria señalando el desdibujamiento, valga la ironía, de las resoluciones pictóricas a la vista.

La innegable validez de la convocatoria debiera, en opinión del suscripto, precisar características, límites y alcances del arte visual en cuanto tal, dejando para otra ocasión las “experimentaciones plásticas”, muchas de ellas un tanto anacrónicas hoy.