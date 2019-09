Leclerc con Ferrari logró la pole en el GP de Rusia

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) logró este sábado en el Gran Premio de Fórmula 1 de Rusia, su cuarta pole consecutiva en otras tantas carreras desde el parón estival.



En el circuito de Sochi, el domingo, saldrá al frente de la parrilla al lado del británico Lewis Hamilton (Mercedes) y por delante de su compañero, el alemán Sebastian Vettel, y del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).



El holandés Max Verstappen (Red Bull), cuarto de las calificaciones, fue sancionado con cinco plazas de retraso en la parrilla por un cambio de motor por encima del máximo autorizado por temporada.

