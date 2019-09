https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 28.09.2019 - Última actualización - 14:57

14:53

Marcó nueve tries y ganó por 57 a 3 Sudáfrica goleó a Namibia y consiguió su primera victoria en el Mundial

El seleccionado de Sudáfrica goleó hoy a Namibia por 57 a 3 (primer tiempo 31-3) recuperándose de la caída del debut ante Nueva Zelanda, en partido por el Grupo B de la IX Copa del Mundo de rugby que se celebra en Japón.



El encuentro se jugó en el City of Toyota Stadium y los tries de los Springbooks fueron obra de Mbongeni Mbonambi (2), Francois Louw, Makazole Mapimpi (2), Lukhanyo Am, Warrick Gelant, Siya Kolisi y Schalk Brits, con seis conversiones de Elton Jantjies.



Los solitarios tres puntos de Namibia, que en el debut había perdido ante Italia 47 a 22, los sumó con un penal Cliven Loubser.



Sudáfrica había perdió ante Nueva Zelanda en el estreno 13-23 en Yokohama en un cotejo que definió seguramente el ganador del grupo ya que suena improbable que Italia puede vencer a los All Blacks o los sudafricanos.



Los Springbooks se puede decir que se entrenaron con público y ahora suman 38 cotejos en mundiales, en dos Copas del Mundo no participaron, con 31 triunfos y siete derrotas y dos títulos en 1995 y 2007.



En el próximo partido Sudáfrica jugará ante Italia el viernes 4 de octubre a las 6.45 de Argentina en el Shizuoka Stadium Ecopa.



La copa continuará mañana con los siguientes partidos: Georgia-Uruguay (2.15) y Australia-Gales (4.45) ambos por el Grupo D.



El Litoral | Telam