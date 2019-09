Estudiar por cuenta propia: el boom de los tutoriales de Youtube

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se acerca fin de año y los tutoriales son una herramienta de gran ayuda para preparar las materias aplazadas y los finales. Sin embargo, no todas las personas cuentan con el acceso ni la alfabetización digital para aprovecharlos por su cuenta. Además, los expertos destacan la importancia de la experiencia significativa del aprendizaje socializado. Los pro y los contra de estudiar por cuenta propia con tutoriales.

Según datos de Sillicon Valley, el 90% de la información se consume a través de herramientas audiovisuales y 86 de cada 100 estudiantes en Estados Unidos utilizan YouTube como ayuda para los deberes, para informarse o, simplemente, para aprender. Pero cada región tiene su propios condicionantes para el acceso a Internet y, además, los especialistas aseguran que aprender y estudiar no son sinónimos. En un contexto de crisis económica profunda, en nuestro país el acceso a cursos digitales personalizados, así como a academias o profesores particulares tradicionales resulta costoso y la alternativa de estudiar gratis con material que circula en Internet es bastante tentadora.

En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, solo el 67% de los hogares tiene acceso a Internet, según las estadísticas del segundo trimestre de 2019 publicadas por Enacom. Asimismo, no todas las personas tienen la misma capacidad para apropiarse de los contenidos digitales sin la orientación de un docente. De esta manera, en nuestra región, Internet en general y los tutoriales en particular, son apenas una herramienta de apoyo a la hora de estudiar.

Educatina y Julioprofe

Educatina y Julioprofe son los nombres que primero se escuchan al hablar de “estudiar por cuenta propia” con alumnos de primaria avanzada y secundaria. Incluso de nivel terciario o universitario.

Educatina es una plataforma educativa que cuenta con más de 3000 videos de todas las materias. Fue fundado por una licenciada en Bioquímica, una licenciada en Administración de Empresas y un Ingeniero en Sistemas, todos argentinos. Hoy, la plataforma tiene alcance en toda América Latina y cuatro asignaturas están disponibles en portugués. En 2012 fue premiado por el programa Conectar Igualdad del Ministerio de Educación de la República Argentina.

La plataforma tiene un portal web donde, abono mediante, el estudiante puede elegir un plan y organizar sus materias, con acceso a ejercicios y correcciones. No obstante, muchos de los videos que se utilizan en la plataforma se puede ver gratis en Youtube, en el canal del portal.

En tanto, el Ing. Julio Ríos es otro fenómeno del momento. Es un edutuber colombiano que desde 2009 “la rompe” con su canal de videos Julioprofe, donde enseña matemática a sus más de 3,3 millones de suscriptores. Para sus más de mil “vistas” diarias, desarrolló métodos de comprensión simple para llegar a todos con las operaciones complejas y, además, usa bastante el sentido del humor. Cualquier persona puede acceder a sus videos de forma gratuita.

Preparar materias de la secundaria

Camilo Mansilla es estudiante de cuarto año de la escuela Bustos. Casi repite tercero en 2018 porque se llevó muchas materias, y se preparó para rendir en diciembre con profesores particulares y le fue mal. “Sinceramente, no tenía fe, ya me había tirado para repetir -admite- , por eso, para rendir en febrero ni fui, pero a los videos los usé un montón, porque tenía muchas materias para sacar y no quería hacerles gastar plata a mis papás”. “Los usé para Matemática, Física y para Historia y saqué las tres”, cuenta Camilo.

“Con el canal Julioprofe y me fue bastante bien y varios de mis compañeros los usaron también”, recuerda, al tiempo que admite que “es porque todo lo resume, lo que necesitás para la prueba, son videos de catorce, quince minutos, como mucho; cuando termina la explicación, te da algunos ejercicios, te hace frenar el vídeo, hacerlos y después te da los resultados”. Además, el tiempo apremiaba y para profesores particulares Camilo tenía poco tiempo: “se explayaban mucho y me querían enseñar muchas cosas”. “Entonces yo dije, bueno, “voy a buscar videos de lo que necesite de los temas y listo” y lo estudié yo solo. Y aprobé”, relata y agrega: “las dos materias que me quedaron previas también las estudie este año en julio con algunos vídeos”.

“Supongo que también depende de cada materia y cada persona -reflexiona-, yo tengo facilidad para entender cualquier tema, entonces en mi caso pude hacerlo”. Además, Camilo asegura que también ven videos con compañeros para hacer trabajos prácticos, “no cambia nada y ni hablar que en absolutamente todos los trabajos grupales usamos información de Internet más que de él cuadernillo”.

Finalmente, Camilo se sincera: “ahora me llevo matemática, física y geografía, pero estoy intentando levantar” pero “igual, si me quedan en diciembre seguro veré videos”.

Una opinión especializada: “no es lo mismo estudiar que aprender”

Sara Rueda es psicopedagoga (Mat. 568). Trabaja con chicos de secundaria, sobre todo con los “mayores”, los de cuarto y quinto. En su opinión, “hoy en día, realmente, lo que debe proponer el profesor debe ser interesante y “copado”, con desafíos para los alumnos porque hoy en Internet, lo buscás y lo tenés”. “Pero, por ejemplo, un chico no hizo nada durante el año, se llevó las materias, pudo estudiar para pasar las pruebas pero la pregunta es si realmente hay un aprendizaje significativo para la vida, si eso que incorporó internalizado, porque, muchas veces – y casi todos los jóvenes – estudian para pasar la prueba, memorizan o automatizan pero el aprendizaje significativo se da en relación con un otro, en una mirada, en una comprensión, en esto de que “te cuento lo que estudié”, contarle a un compañero o a un profesor...cuando yo cuento lo que estudié, ahí estoy fijando en mis estructuras internas los aprendizajes”, explica.

“Youtube sirve para sacar información, para poder complementar, para poder investigar, para “pasar” y ya está, pero no se da realmente el aprendizaje significativo, el que se da en un vínculo, en una experiencia emocional, todo esto que yo no solo estudié, sino que aprendí, que comprendí, que pude poner ejemplos, que relacioné con la vida y que pude compartir con mis compañeros, con mis pares y con un profesor, no desde una postura de “acá estoy yo con el saber y vos debés aprender y te transmito”, sino desde una postura de guía, de un ida y vuelta”, advierte Sara.

Aunque admite que “Youtube es una herramienta buenísima”, Sara considera que “se puede “pasar”, se puede cerrar el quinto año y empezar la carrera que vos quieras, pero hay que ver qué quedó como base de todo eso, quién te guió, cómo te guió”. En tal sentido, aclara que “el profesor también tiene que estar preparado, capacitado...me ha pasado que van con el celular, auriculares, “lean eso y ya está”, “nos da la fotocopia y se pone a hablar con el celular”, o “nos lee la fotocopia y no nos explica”, eso no es aprender, tampoco”. “Aprender lleva la capacidad de análisis de un texto, de una materia, de un libro, de un tema en química, más allá de la fórmula, analizarlo y hacer una síntesis, y hay un montón de herramientas y estrategias para esto que es el aprendizaje cooperativo”.

Presiones y efectos secundarios

Otras cuestiones que preocupan a los profesionales son “el estudiar para el 10” y los efectos de la sobreexposición a las pantallas. Al respecto, Sara aclara que no está bueno eso de “estudiar, estudiar, aprobar, aprobar”: “en los empleos, si vos no tenés las habilidades sociales desarrolladas, todo lo que es el aspecto emocional, de qué te sirve cuando tenés que entrar a una empresa y tenés que cooperar con tus compañeros, con un jefe, que tenés que tener esta capacidad de adaptación y que esto de estudiar y aprobar, o que si no tenés ocho, nueve y diez, si no tenés lo que te da un aprendizaje con un otro, con un profe que esté formado”. “Esto trabajamos mucho con cuarto y quinto, “qué es el éxito”, ¿sacarse todo nueve y diez o poder aprobar y tener habilidades desde la capacidad de adaptación a cualquier situación de trabajo, desde lo emocional…tantas horas de pantalla, todo lo que ocasiona, los daños cognitivos y demás. Por ejemplo, si tienen que investigar o hacer un trabajo, ¿cuánto tiempo? Porque todo impacta”, concluye la especialista.