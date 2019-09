Fernández Miranda: "Tenemos una linda semana para preparar un gran partido"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex medio scrum de Los Pumas, hoy uno de los asistentes de Mario Leesma, fue el encargado de hablar 24 horas después de la victoria ante los isleños.

El triunfo de ayer por 28 a 12 de Los Pumas ante Tonga ya es historia. Ahora todos los cañones apuntan a Inglaterra, un partido en el cual el seleccionado argentino se juega todo.

Todavía en Osaka, el encargado de hablar con los medios, fue Nicolás Fernández Miranda, uno de los aistentes de Mario Ledesma.

“El análisis lo tenemos que hacer por el funcionamiento, no poner tanto énfasis en los nombres. Debemos ser consistentes y pensar en un 80 minutos de un rugby sólido. Los nombres se eligen para cada partido, pero nosotros tenemos que pensar en el juego, en lo que tenemos que mejorar y prepararnos de la mejor manera para un partido muy difícil como el que se nos viene ante Inglaterra”, comenzó diciendo el ex entrenador de Hindú.

“¿Pensaste en estas 24 horas el por qué el equipo tiene dos caras?”, le preguntó a Fernández Miranda el colega Pablo San Román de la agencia AFP. “Está buen la pregunta (dijo sonriendo el ex Puma). Si la miramos desde el lado positivo, tenemos una cara buena y esperemos volcar todo para ese lado. Es el anhelo de todos: jugadores y staff. Tenemos una muy linda semana para preparar un gran partido”.

Acerca del rival, aseguró: “Inglaterra tiene un equipo muy sólido. Con una gran obtención, que juega un rugby directo, físico, posicional y también muy efectivo; llegan y suman. Nosotros para este partido tenemos que pensar en todo. Seguir mejorando en las formaciones fijas, que vienen siendo buenas, aprovechar las oportunidades que tenemos para sumar o hacer tries. Y no tenemos que tener altibajos en defensa. Para competir en este nivel, eso no puede pasar. El desafío es tener un 90 por ciento de efectividad en el tackle, y tenemos una vara muy alta ante Inglaterra”.

“Tenemos que estar juntos por un mismo objetivo. Debemos hacer foco en el juego y en el detalle.

Una copa del mundo siempre genera un poco de tensión”, concluyó Fernández Miranda.