Desde el martes, se podrá disfrutar en el hall central de la casa de estudios de una variada propuesta de música, intervenciones, exposiciones y proyecciones.

Buscando la Verdad en la Belleza Semana de arte en la Católica

Desde el martes 1° de octubre, la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) vivirá “Artes”, una semana de música, teatro, literatura, cine, plástica y expresión en el hall central de la institución.

Esta semana dedicada a la belleza, va en sintonía con lo que expresa la Dra. Carmen González, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que sostiene que toda la propuesta académica de la UCSF, se encuentra unida por un mismo deseo que se asume dentro de la gran misión de esta universidad que es “buscar en todo, la verdad” y que en la UCSF se propone hacerlo “a través de la Belleza”.

“Si tuviéramos que decir qué es lo que nos anima, me animaría a decir que es esta atracción por la Belleza que marcha junto a la búsqueda de la Verdad. En la Facultad convivimos muchos jóvenes y adultos a los que nos interesa ‘vivir bien’, es decir, queremos educarnos en ese desafío que es ejercer nuestras profesiones de modo tal que no nos sea indiferente la Belleza de la realidad que nos mueve a defender lo Verdadero y a comprometernos con la transformación de situaciones injustas, desagradables, indignas en fin, situaciones no bellas”, puntualizó González.

Durante la semana se podrá disfrutar de una variada propuesta de música, intervenciones, exposiciones, proyecciones, entre otras.

Programa completo

El martes 1° de octubre, de 14 a 20, habrá un taller de artes visuales y una intervención artística colaborativa en el Hall. A las 17.30 será el acto de apertura con la actuación del Coro de Niños de la institución. A las 18.15, en el Aula 1.22 será la inauguración de la Muestra de Artes Visuales y la exposición de docentes y alumnos.

El miércoles 2 de octubre a las 14 habrá una clase abierta Música de Cámara en los Jardines. A las 17 se procederá a la inauguración, en el hall, de la muestra fotográfica “El Futuro está en el Monte”, autora: María del Rosario Bobbio dentro del Proyecto Transmedia del mismo título. A las 17.30 será la conferencia “Figuras que arrojan luz y hablan a los ojos: las metáforas de la lectura”, de Estanislao Giménez Corte, también en el Hall, con el acompañamiento musical de Sebastián Ríos (bandoneón). A las 19 habrá un ensayo abierto del Taller de Teatro en el aula 1.28.

El jueves 3 de octubre a las 19, tendrá lugar la proyección de los cortometrajes: “Belleza” y “Espectral”, con guión y dirección de Martín “Panther” Guzzonato. Esto será en el Hall, con acompañamiento musical de Sabrina Garay Cravero (guitarra y voz). El virnes 4 de octubre a las 19 será el cierre de la semana Artes UCSF, con la actuación del Coro de Jóvenes UCSF, en el Hall.