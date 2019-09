Para Colón parece un lunes de carnaval

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Todos piensan en llenar la cancha a modo de tributo a un equipo que dio el batacazo y está en la final de la Sudamericana. Lavallén pone más de lo que muchos pensaban.

Sin dudas que los tres puntos valen y mucho para Colón. Porque el costo de las Copas se pagó con una cosecha no tan buena en la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). Pero así como hace una semana, cuando Colón perdía con Lanús en Guidi y Arias titulábamos “El equipo está en otra”, porque se venía la revancha en el Mineirao, a uno le da la sensación que esta noche la gente de Colón será la que estará “en otra”. Pocas veces el hincha irá camino a la cancha “liberado” y dispuesto a saltar, cantar, gritar y festejar porque Colón es el finalista de la Copa Sudamericana 2019. Como si la cancha no fuera cancha sino un pelotero de alegría.

Es cierto también que es el partido previo al clásico con Unión y quizás la gente se acuerde un rato durante los 90 minutos con el tradicional “que el domingo cueste lo que cueste...el domingo tenemos que ganar”. Pero ni los tres puntos que se pondrán en juego con Argentinos ni el derby que asoma —domingo que viene a las 15.30 en el 15 de Abril— correrán de la escena lo que domina por estas horas el Mundo Colón: la euforia por estar en la Final Única de la Copa Sudamericana 2019 en La Nueva Olla de Cerro Porteño en Asunción del Paraguay.

Incluso, la pregunta más escuchada en las horas que siguieron a lo que pasó el jueves en el Mineirao es una sola: “¿Cómo se hace para sacar la entrada y estar en la Final en Paraguay?”. Es de lo único que se habló después de la hazaña en Belo Horizonte contra los 50.000 torcedores del Mineiro que se quedaron en silencio.

Como se sabe, la venta de los tickets será sólo electrónica, mediante la página de la Conembol y no habrá venta física, por lo que ya a esta altura son miles y miles los hinchas que se aseguraron con la tarjeta de crédito la entrada para la Final Única. Entonces, de golpe, se dejó de hablar de quién debe jugar en la zaga, en el mediocampo o arriba. “Hay que probar con ésta tarjeta de crédito y no con ésa...”, se escucha en los grupos, en las peñas, en los “picaditos” con amigos. Por estas horas, la Superliga, los puntos para el promedio, el partido con Argentinos y hasta el mismo clásico del domingo que viene contra Unión quedaron de lado. Se habla de la Final Única, sólo de éso y nada más.

Como si fuera un “Deja Vú” llega esta noche Argentinos Juniors con Diego Dabove en el banco, el entrenador de un rival duro al que hubo que darle vuelta la serie en La Paternal y rezarle a San Burián en la tanda de los penales por la Copa Sudamericana.

Y si bien la gente y hasta los dirigentes caminan por las nubes, tocan el cielo con las manos y están “en otra”, en el campo de juego Pablo Lavallén pone mucho más titulares de los que uno pensaba. Como siempre pasa, todo está hablado entre el entrenador y los players. Muchos jugadores, directamente, piden jugar. A pesar que el jueves en el Mineirao se jugaron la vida y corrieron lo posible y hasta lo imposible que marca el chaleco del GPS.

El arquero Leo Burián, los dos marcadores centrales Ortiz-Olivera, el “5” Lértora y el “9” Morelo aparecerán desde el vamos en el once titular para jugar contra el “Bichito” Colorado. Luego, en el banco, casi todos, menos Alex Vigo, Tomás Chancalay y el zaguero Lucas Acevedo.

Es lunes no laborable, por la festividad de San Jerónimo, patrono de la ciudad de Santa Fe. Pero para Colón, en realidad, parece un lunes de carnaval. Vive de fiesta en fiesta el “Negro” de la ciudad, acariciando la Copa Sudamericana 2019 y esa Final Única del 9 de noviembre en Paraguay. Los jugadores serán...la cancha será un pelotero. Aunque están las necesidades del promedio y se viene el clásico, esta vez el resultado es lo de menos. La gente, que bien merecido lo tiene, está en otra.

Para ir a la cancha

Colón recibirá a Argentinos Juniors desde las 21.10 en el Brigadier López, por la octava fecha de la Superliga, y se venderán entradas para no socios.

Las entradas para socios se venderán hoy lunes de 9 a 21 en la sede y para los no socios, en la boletería de Gobernador Freyre, desde las 15 y hasta la hora del partido.

Los socios ingresarán en forma gratuita. Las generales para no socios tendrán un costo de 500 pesos; las plateas del sector este se venderán a 600 pesos para socios y 700 pesos para no socios, con entrada incluida; las plateas del sector oeste tendrán un valor de 700 pesos y 900 pesos (con entrada) para socios y no socios, mientras que los palcos valdrán 800 pesos y 1.100 pesos, respectivamente.

Desde el Ministerio de Seguridad advierten a los hinchas que concurran a la cancha para que lo hagan con tiempo; debido a que se espera una gran convocatoria tras la clasificación a la final y la previa del clásico. Las puertas del estadio se abrirán una hora y media antes del inicio del partido.



El juez



El árbitro principal del encuentro de este lunes será Yael Falcón Pérez, secundado por Diego Bonfá y Diego Martín como asistentes. El cuarto árbitro será José Sandoval.

Pedió la reserva

En el encuentro de reserva, Argentinos Juniors venció a Colón por 3 a 1, con dos goles de Ambroggio y uno de Puchetta, descontando Ruiz Díaz (viene metiéndola seguido) para el equipo sabalero.

Colón alistó a Hass; Meza, Garcés, Espíndola y Quiroz; Ruiz Díaz, Moschión, Pierotti y Farioli; Sandoval y Zurbriggen. Luego entraron Malinberni por Zurbriggen, Aranda por Pierotti y Taborda por Quiroz.

Tres “Bichitos” de Selección

Nicolás González, Fausto Vera y Nehuén Pérez fueron convocados a la Selección Argentina para disputar la fecha de octubre por Lionel Scaloni y Fernando Batista respectivamente. Nico irá a la mayor a disputar los amistosos frente a Ecuador y Alemania, y el resto se enfrentará a México para el sub 23.

— Nicolás González: Debutó en la primera de Argentinos en el 2016. En la B Nacional tuvo un buen rendimiento con Heinze, incluso metió el gol del ascenso. En primera terminó de explotar y fue vendido por 8,5 millones al Stuttgart donde ya jugó 2 temporadas, la primera metió 2 goles en 30 partidos y en la actual lleva 5 partidos con 3 goles. Merecido llamado para Nico.

— Nehuén Pérez: El nacido en Hurlingam debutó en el 2017. Jugó solo 2 partidos y fue vendido al Atlético de Madrid por 3 millones de euros el 90% del pase. Participó del mundial sub 20 en Polonia en 2017 donde mostró muchas condiciones. Actualmente juega en el Famalicão de Portugal donde está teniendo un nivel sobresaliente. Está nominado para los premios golden boy.

— Fausto Vera: Es el único de los convocados que actualmente juega en el semillero del mundo. Debutó aquella fatídica noche del Argentinos de Carboni frente a Tigre. Participó en el mundial sub 20 y ganó los Juegos Panamericanos de Lima. En argentinos ya lleva 4 partidos jugados esta Superliga.