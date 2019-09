La Unión Agrícola de Avellaneda celebró 100 años uniendo historias

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cooperativa rindió homenaje a sus fundadores, puso en valor su pasado e hizo gala de su promisorio presente. Creada por 33 visionarios hoy cuenta con 16 sucursales y exporta sus productos al mundo.

Gustavo Capeletti | Campolitoral



Un siglo después del aquel hito ocurrido el 21 de septiembre de 2019, en el que 33 visionarios dieron vida a la Unión Agrícola de Avellaneda, la “Cooperativa” celebró a lo grande el anhelado centenario cuyas actividades alusivas se alumbraron bajo la consigna “100 años Uniendo Historias”.



En medio de un presente que la encuentra como una institución consolidada tanto económica como socialmente, y en el que ha extendido su área de influencia en todo el norte de esta provincia y amplias zonas de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Salta, Formosa y Corrientes, frente a la sede de su casa central Avellaneda se llevó a cabo el acto protocolar por el acontecimiento histórico.



Ante la presencia de numerosos dirigentes políticos y cooperativistas de la región, la provincia y el país, el público que se hizo presente y asociados, el presidente del Consejo de Administración de la UAA, Eduardo Lovisa, entonó el discurso oficial del centenario.



“Hoy nuestra Cooperativa está cumpliendo sus 100 años de vida institucional, en primer lugar, queremos agradecer a las autoridades presentes, a nuestros asociados, empleados y a la comunidad en general que nos acompañan en este acto de tanta trascendencia para todos nosotros”, expresó.



Enseguida, valoró que “muchos de nosotros somos descendientes de los fundadores, de aquellos 33 productores que iniciaron esta Cooperativa, es un orgullo para todos continuar con este legado”. Luego, reseñó que el primer estatuto establecía que la Cooperativa iba a tener una duración de 30 años, pero el “esfuerzo y el trabajo de estos pioneros y de las personas que los sucedieron hicieron que esta institución se convirtiera en centenaria” y hoy se proyecte hacia el futuro.



“Si hacemos una mirada reflexiva hacia el pasado podremos observar cómo esta Cooperativa transcurrió por varias crisis y a pesar de todo, por el esfuerzo reflejado en la cultura del trabajo de sus integrantes, fue creciendo a lo largo de los años”, destacó, especialmente. Más adelantó, Lovisa aseguró que el “sustento de nuestra Cooperativa es fruto de ese crecimiento como así también de la expansión geográfica y de la diversidad de actividades que se traducen en diferentes unidades de negocios”.

La sede de la UAA en sus comienzos.

Rol fundamental



Dedicó un párrafo central para recordar a los integrantes que pasaron a lo largo de estos años por el Consejo de Administración, que “tuvieron un rol fundamental en la toma de decisiones siempre manteniendo la misma visión y prevaleciendo ante todo el espíritu cooperativo” y agradeció “a los asociados por la confianza, el apoyo y por acompañar a nuestra institución”.



En su mensaje, el titular de la UAA no olvidó destacar “el rol que ha tenido nuestra juventud agraria cooperativista con sus 73 años ininterrumpidos de labor ha formado líderes y dirigentes cooperativistas, que hoy algunos de esos jóvenes son parte de nuestro Consejo de Administración”.



En un pie de igualdad situó “el rol de las mujeres dentro del movimiento cooperativo se encuentra presente desde los inicios, ya que se encontraba una mujer entre los fundadores, otras ejercieron la presidencia de la juventud y formaron parte de las comisiones asesoras”.



Los agradecimientos alcanzaron a las comisiones asesoras en cada uno de los distritos que cumplen un rol fundamental en la marcha de la entidad, a los funcionarios y empleados que hoy son parte de este movimiento cooperativo, y a aquellos que ya no están pero que dejaron una huella en su paso por esta institución.



Y a las diferentes instituciones locales, regionales, especialmente en este año a la Sociedad Rural de Reconquista y al Club Adelante de Reconquista (ambas cumplieron 100 años en 2019), que “constituyen junto a nuestra Cooperativa tres instituciones centenarias con una destacada labor social, uniendo historias, generando lazos y cultivando valores en la región”, subrayó Lovisa.



Asimismo, se mostró agradecido a las demás instituciones que se encuentran en las “distintas zonas geográficas donde estás cerca nuestras sucursales que acompañan al desarrollo regional y permiten un intercambio continuo de experiencias; y a la comunidad en general que nos apoya y es parte de este movimiento cooperativo”.



Ya en el final, consideró importante “como Cooperativa reflexionar sobre el rol y la importancia que cumple el sector agropecuario es nuestro país y remarcar la fortaleza que tuvo a pesar de las adversidades climáticas y políticas. Debemos seguir construyendo juntos para defender este espacio y sus intereses que nos benefician a todos”.



“Renovamos nuestro compromiso de apostar al futuro con la misma visión de nuestros antecesores para seguir adelante agregando valor a la producción y sumando a los jóvenes para que continúen con este legado”, cerró.

Brindis. El presidente de la UAA, Eduardo Lovisa, el gerente Fabián Sánchez, brindan junto al presidente del Concejo Municipal Martín Ponticelli, por el fecundo siglo de vida de la Cooperativa.

Orgullo compartido



Lo sucedieron en el uso de la palabra el presidente del Concejo Municipal de Avellaneda, Martín Ponticelli (en representación del intendente Dionisio Scarpin, ausente por enfermedad), quien señaló que “celebrar el centenario de la UAA es celebrar buena parte de la historia de nuestra ciudad, porque son 100 años de crecimiento en conjunto con Avellaneda. Contar con esta Cooperativa en Avellaneda no enorgullece enormemente y el compromiso de la ciudad es cuidarla y ayudarla para que día a día siga creciendo”.



Por su parte, Claudio Soumoulou, presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), se refirió al “orgullo participar del centenario de una Cooperativa señera, no solo de la región y la provincia sino también de nuestro país. Este acontecimiento pone de manifiesto los principios y los valores para los que las cooperativas fueron creadas. La verdad es que las localidades donde no hay cooperativas son muy distintas a donde sí las hay, y créanme que sería muy distinta la vida en esta ciudad si no existiera la Unión Agrícola de Avellaneda”.



El presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Marcelo Collomb, trajo el saludo de la Ministra de Desarrollo Social de la Nación Carolina Stanley y afirmó que “este centenario no es un techo, sino que es una proyección hacia el futuro. El desarrollo del cooperativismo genera cohesión social en toda la sociedad, y la Unión Agrícola de Avellaneda es un ejemplo de ello”.



La ronda discursiva fue cerrada por la ministra de la Producción de la provincia, Alicia Ciciliani. La funcionaria puso de relieve que “no hay muchas instituciones en este país que puedan exhibir una historia de 100 años como ésta. Ustedes son un ejemplo en bioeconomía, integración social, innovación, en modelos de cadena de valor, en competitividad para exportar, en superar las adversidades por pertenecer y desarrollarse en un territorio donde la política pública no apalanca con las inversiones necesarias en infraestructura.”



“Como Gobierno de la Provincia de Santa Fe - agregó -, les queremos agradecer profundamente, en cada una de las acciones públicas estuvieron sentados a nuestra mesa para ayudarnos a pensar, resolver y ejecutar. Las sociedades no solo se construyen desde los gobiernos, se construyen desde la oposición y las instituciones, así que nos comprometemos a seguir trabajando por el bien común como ustedes lo hacen todos los días”, añadió.



Pasado y presente



Se considera como fecha de fundación de la ciudad de Avellaneda el 18 de enero de 1879, momento en el cual el primer grupo de inmigrantes provenientes de las regiones italianas del Friuli-Venezia-Giulia y del Trento, llegaron a esta zona a ocupar las tierras donadas por el Gobierno Nacional bajo el amparo de la Ley N° 817 de Inmigración y Colonización dictada tres años antes por el entonces Presidente Dr. Nicolás Avellaneda.



El espíritu cooperativista fue paulatinamente incorporado a esta sociedad, caracterizada por una relación solidaria entre las distintas familias que la componían, gestándose diversos proyectos de institucionalizar este pensamiento, hasta que el 21 de septiembre de 1919, con la participación de 33 productores se crea la Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda. con el objetivo de comercializar en conjunto su producción y proveerse de bienes para consumo. Hoy cuenta con 16 sucursales y delegaciones operativas en 4 provincias, acopia más de 1,3 millón de toneladas de granos, emplea a 889 personas en sus diferentes lugares de trabajo, ostenta 1.755 asociados comprometidos con la vida cooperativista y exporta sus producidos a diferentes mercados del mundo.