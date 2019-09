El objetivo es claro: sólo sirve ganar ante Inglaterra

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El plantel conducido por Mario Ledesma, arribó este lunes a la capital japonesa, y por la tarde hubo atención a la prensa. Se viene una semana clave, previa al partido con los británicos.

Luego de lo que fue la necesaria victoria ante Tonga del sábado pasado en la ciudad de Osaka, y tras el descanso lógico después de un partido tan importante, Los Pumas llegaron este lunes nuevamente a la ciudad de Tokio, donde el próximo sábado, en el Tokyo Stadium, jugarán un partido tan difícil como clave para mantener aspiraciones de clasificar a ciuartos de final ante Inglaterra.



Al igual que en Osaka, la cadena de hoteles New Otani, fue la que alberga al equipo argentino, ahora, en la capital japonesa. El piso 16 de una de las tantas alas que tiene el hotel, fue el lugar elegido para dialogar con los jugadores designados para la ocasión: Tomás Lavanini y Ramiro Moyano.



“Sólo pensamos en ganar”





Titular indiscutido desde hace varias tenmporadas, Tompas Lavanini es uno de los importantes engranajes que tiene el equipo en general, y el pack de forwards en particular.





“Estamos muy bien. Desde que terminó el partido con Tonga nos pusimos en la cabeza a Inglaterra y comenzamos a analizarlos. También en lo propio. Ya estuvimos viendo videos, como por ejemplo el line out y también otras cosas a mejorar”, comenzó diciendo el segunda línea.





Hablando del partido que viene, el ex Hindú dijo: “La clave ante Inglaterra pasará, en primera instancia, por la defensa. Tenemos que defender muy bien todo el partido para complicarlos a ellos. Creo que a partir de la defensa podemos generar muchas cosas. Y otro punto calve será el scrum, que si bien en estos partidos mejoramos mucho, tenemos que seguir en ese nivel y no bajar”.





Haciendo hincapié en lo sucedido en el primer tiempo con Francia y en el segundo ante Tonga, Lavanini sostuvo: “Todos los equipos te juegan, te complican, te estudian. Saben por donde atacar y es verdad que caímos un poco, pero vamos a levantar. Estamos muy bien físicamente y este partido al equipo no le va a faltar nada para tacklear: nos va a sobrar pie, gambas, cabeza, de todos lados para defender muy bien, así que tenes que estar concentrados”.





Y siguiendo con este tema, agregó: “Los errores siempre los analizamos al comenzar cada semana de trabajo. Los 'lunes de claridad' que le llamamos. Pero ya está, ya pasó, ya terminó. Ahora debemos ver qué cosas podemos hacer mejor para este partido, por donde podemos hacerle daño a Inglaterra y cómo podemos defender mejor de lo que lo venimos haciendo”.





El objetivo de quien luego del mundial será jugador de Leicester Tigers de Inglaterra y de sus compañeros es claro: “En nuestra cabeza no hay otra cosa que no sea ganar. Tenemos que estar pensando en ganar todo el tiempo, sin presión alguna y disfrutando, y teniendo esta oportunidad que no muchos la tienen, aspi que todos vamos a salir el sábado a representar a Los Pumas como se merecen e intentar ganar este partido para tener alguna chance de clasificar. Anímicamente fuimos a buscar lo que queríamos ante Tonga, sacamos el punto bonus. El equipo está bien, agarró confianza, así que eso nos servirá de envión para salir el sábado con más ansias de ganar”.





“Todos los partidos del mundial son importantes. Porque perdiendo un partido quedamos afuera y perder otro, más todavía. Este mucho más, porque nos jugamos la clasificación, así que tenemos que estar enchufados ciento por ciento. El que viene al Mundial no viene a ver que pasa, sino a hacer y dar para el equipo. Estamos representando a un país, así que debemos hacerlo lo mejor posible”, concluyó Lavanini.

“Nos jugamos todo”

A su turno, quien habló fue el wing tucumano Ramiro Moyano. El back surgido en Lince, fue titular ante Francia, salió en el segundo tiempo y luego ante Tonga, ni siquiera estuvo entre los 23 convocados.





“Estamos muy bien, con mucha confianza. Sabemos que es un partido súper importante, nos jugamos todo. Así que estamos ante la mejor semana del torneo. O sea que trato de disfrutar todo. Es una experiencia inolvidable. Aprovecho cada entrenamiento, cada minuto y cada oportunidad que se tiene”.





Acerca del rival, Moyano dijo: “Inglaterra es muy sólido. Tiene un pack de forwards firme y una muy buena defensa. El partido pasará por ahí: nuestro pack tiene que dominar y en defensa no tenemos que errar ningún tackle, porque tienen jugadores desequilibrantes. En ataque no tenemos que perder pelotas. Ellos juegan a la equivocación del rival. No tenemos que darles infracciones ni en su campo ni en el nuestro, esa será una clave del partido. Colectivamente son bastante peligrosos, sus backs ponen adelante al equipo, tienen jugadores rápidos. Además, en el line, el maul y el scrum son muy fuertes, así que será un partido interesante para el equipo, todos tenemos que estar alerta y jugar el mejor partido. Cuando tengan la posesión, trataremos de que no nos generen ningún tipo de complicaciones. Debemos ser sólidos en defensa y trataremos de recuperar pelotas. Y si nos toca atacar desde el comienzo, hacerlo bien, sin perder pelotas y marcar rápidamente para presionarlos.”.





“Más allá de lo que pasó con Francia y Tonga, es cuestión de tener confianza y de seguir creyendo en el sistema. Por momento lo hacemos y por momentos no aparece el juego. Cuando aparece, debemos hacerlo durar durante los 80 minutos. Si hacemos eso, tendremos un gran partido. Todo el equipo es conciente de que el partido que viene es una final. Nos jugamos la clasificación, así que trataremos de armar la mejor semana para tener el mejor partido de esta etapa”, finalizó el back tucumano.