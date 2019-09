Pellerano: "La clave de Colón es el Pulguita"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jugó en el 2009 con la sangre y luto por pedido del “Turco” Mohamed: acá nació su hija. “No esperaba jugar una final a esta edad...tengo 37 años”, asegura a El Litoral desde Quito.

El 12 de agosto de 2009 El Litoral titulaba: “Cristian Pellerano es el nuevo refuerzo de Colón”. Por ese entonces tenía 27 años Ahora, diez años después, el “grandote” de buena pegada estará enfrente del Sabalero en la Final Única en La Nueva Olla de Asunción el 9 de noviembre. Es, además, el capitán de Independiente del Valle.



Desde la altura de Quito atendió en exclusiva a El Litoral, recordó su pasó por “Café con Fútbol” en los estudios de Cable y Diario (C&D), su tiempo en la ciudad y lo que se viene en Paraguay contra Colón.



—¿Cuál es el primer recuerdo que te viene a la mente de tu paso por Colón?



—A mí me pide especialmente el “Turco” Mohamed para que vaya a Colón en el 2009. Recuerdo que yo estaba en Arsenal, me llamó el “Turco”, hablamos largo, me dio el sí y después cerramos todo con los dirigentes. Y lo que me marcó mucho fue que estando allá nació mi hija: no me olvido más de la Clínica San Gerónimo, ahí cerca de 9 de Julio. Fue, como para cualquiera, un momento de felicidad plena.



—¿Qué significa para vos, como referente, jugar una final continental contra Colón?



—En lo personal, es un orgullo muy grande, mucho más a esta edad (N.de R.: el 1 de febrero cumplió 37 años) de mi trayectoria...no es poca cosa y ya lo estoy disfrutando muchísimo. Para el club, en lo institucional, estar en dos finales continentales (primero la Libertadores 2016 y ahora la Sudamericana 2019) en poco tiempo es muy importante. Cada vez se hablará más de este equipo.

—¿Cómo toman ustedes, los futbolistas, esta idea innovadora de la Conmebol por implementar la modalidad de Final Única, en el caso de ustedes la Sudamericana y también en Libertadores?



—Yo creo que se intenta imitar el formato de Europa acá en América, como la Champions, no tengo dudas. Lo que pasa que acá donde estamos nosotros es complejo, por las distancias y por el nivel económico. La realidad de ellos es distinta. En el caso de Ecuador, nos toca ir a Asunción y mucha gente no podrá ir. La mayoría de la gente no podrá, por la plata y por la distancia. Allá, hay mil maneras de llegar. Más allá que Independiente no sea de los clubes más populares en Ecuador, lo de la distancia y el dinero perjudica más.



—Más allá del scouting que después haga el entrenador...¿qué te llama la atención de Colón por lo que viste?...¿Qué jugador te parece desequilibrante?



—Un jugador desequilibrante y clave es el “Pulga”, por todo lo que vino haciendo en los últimos tiempos. Sin dudas, es el símbolo adentro y afuera de la cancha. En cuanto a Colón como equipo, miraba que no le salen las cosas en el torneo argentino pero se le fueron dando los resultados en las copas. Me sorprende, más allá de los penales, esa capacidad para reponerse en la adversidad. Colón, a pesar del resultado, nunca se da por vencido y eso es clave en un grupo.



—¿Qué pensás ahora, que vivís en Quito del famoso tema de la altura?



—Yo lo dije en cientos de entrevistas. Sin dudas que es un facto y que incide. Pero mucho más importante es ver cómo juega ese equipo que está en al altura y hace de local en la altura. Si el dueño de casa juega intenso, presiona, mueve la pelota, tiene dinamismo...es una cosa. Ahora, si el que juega en la altura no hace esas cosas, el visitante sólo sentirá el efecto en los últimos minutos de juego.

—La ecuación no es inversamente proporcional, porque ustedes deberán “bajar” de Quito a Asunción para jugar la Final Única del 9 de noviembre contra Colón...



—Para nosotros, que estamos en Quito, bajar al llano es lo mismo que jugar en la altura. El problema es para el que sube del llano a la altura. Es más, fijáte el partido que hicimos en el llano contra el Corinthians en la semifinal de ida. Es lo mismo, no pasa nada.



—La última Cristian: ¿Qué genera la referencia de Leo Burián, un arquero que parece especialista en penales si es que no hay un ganador en los 90 minutos?.



—Sin dudas que uno mira los partidos y el arquero de Colón fue muy importante en los penales. Pero la idea nuestra es ganar en los 90 minutos, sin depender de penales. Ahora bien, si llegamos a ir dependerá de cómo ejecutemos. Además, si recordará en los penales contra Unión, nuestro arquero respondió en gran forma también.

La “extraña” promesa



Cristian Pellerano, mediocampista de Independiente del Valle, hizo una extravagante promesa en caso de que su equipo derrote a Colón en la final de la Copa Sudamericana.



“Si salimos campeones me vuelvo caminando de Asunción a Quito”, admitió el futbolista argentino, quien disputará la definición ante su ex equipo.



El volante, que además pasó por Racing, Arsenal e Independiente en el fútbol argentino, valoró al Sabalero y dijo que “no hay favoritos para la final”.



“Prefiero ganarle a Colón goleando antes que en el último minuto”, señaló en Ataque Futbolero. Y aseguró que si le convierte un gol, lo gritará.



Si se efectúa su promesa, ¿cuánto debe recorrer a pata para llegar a destino? Desde Asunción, son 5.608 kilómetros, lo que equivale a 1.178 horas según Google Maps, es decir, 50 días caminando para arribar a Quito. ¿Se atreverá?.