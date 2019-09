https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El partido se disputará el sábado 9 de noviembre en Paraguay. Aún no hubo respuesta de la banda santafesina.

En las últimas horas se supo que Los Palmeras fueron invitados a cantar en la final de la Copa Sudamericana que disputarán Colón e Independiente del Valle de Ecuador.

La reconocida banda de cumbia santafesina fue elegida para formar parte del espectáculo previo a la definición del certamen continental.

Según pudo saber El Litoral, en principio no podría asistir todo el grupo. No obstante, hasta el momento no hay nada confirmado y la invitación no fue respondida.

La final única se llevará a cabo el sábado 9 de noviembre en el estadio Estadio General Pablo Rojas de Cerro Porteño, más conocido como "La Nueva Olla".

Cabe recordar que en la edición pasada Colón lució el logo característico de Los Palmeras en su camiseta.