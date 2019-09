Justin Bieber y Hailey Baldwin se casan...otra vez

Llegó el gran día para Justin Bieber y Hailwy Baldwin. La pareja volverá a casarse este lunes, 30 de septiembre, en una ceremonia que llevan deseando y posponiendo por los problemas de salud del cantante un año entero. Aunque contrajeron matrimonio en un juzgado de Nueva York en septiembre de 2018, ahora los novios por fin celebrarán su unión religiosa —muy importante para ellos, al estar anclados ambos en la fe católica— y también harán una gran fiesta rodeados de sus amigos y familiares.

Aunque el casamiento tendrá lugar el lunes, los festejos comenzaron el fin de semana con los familiares y amigos más cercanos del matrimonio, y durarán hasta el miércoles. A la espera de que lleguen rostros conocidos como Kendall Jenner o Katy Perry, quienes ya se han dejado ver en la preboda y la cena de ensayo de estos días han sido Pattie Maillete, la madre del cantante canadiense, o Kennya y Stephen Baldwin, padres de la modelo. Todos ellos han pasado una jornada paseando en varios barcos por el complejo donde organizan el festejo.

El domingo por la noche ya se pudo ver a los novios en dichos barcos y en un cóctel que celebraron junto a 36 amigos y familiares. Justin Bieber, de 25 años, acudió con un pantalón negro y un polo blanco mientras que Hailey Baldwin, de 22, llevaba un vestido blanco corto, zapatos del mismo color con una gran lazada de tul (de Jimmy Choo, valorados en unos mil dólares) y, en la cabeza, un pequño lazo a juego.

La fiesta será por todo lo alto. Según la revista People, los festejos durarán tres días para los que los novios han decidido alquilar varias salas y todo el hotel del complejo en el que celebrarán la boda, uno de los más lujosos del estado. Palmetto Bluff, que es como se llama el lugar, cuenta con 8.000 hectáreas en las que se distribuyen dos capillas (ellos se casarán en la más grande, con capacidad para 185 personas), dos salas de baile, diversos restaurantes, prados verdes, lagos, piscinas, campos de golf y acceso privado a un río.

Justin Bieber and Hailey Baldwin arrive by speedboat for their South Carolina wedding rehearsal dinner https://t.co/rZnfqv4FVQ