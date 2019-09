https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Parí sin Nico al lado mío", dijo Romina Sánchez, viuda del músico.

Su segundo hijo Nació el bebé del trompetista muerto en el accidente del "Pepo"

La viuda de Nicolás Carabajal presentó al pequeño Mateo junto al abogado Marcelo Biondi que la representa en la causa.

La pareja del trompetista Nicolás Carabajal se encontraba embarazada al momento del vuelco de la camioneta conducida Rubén Darío "El Pepo" Castiñeiras. El cantante tropical volcó con su camioneta el 20 de julio en la ruta 63, a la altura de la localidad de Dolores.

El Pepo sufrió heridas leves pero dos de sus acompañantes fallecieron. Uno de ellos fue el trompetista Carabajal, cuya esposa se encontraba embarazada al momento del siniestro vial y ahora tuvo su bebé.

Romina Sánchez dio a luz Mateo, el segundo hijo del trompetista, y lo presentó con un emotivo video junto al abogado Marcelo Biondi que la representa en la causa judicial.

"Mateo hoy no tiene a su papá. Parí sin Nico al lado mío. Fue muy duro así que no creo que le tengan que dar una domiciliaria a una persona que pudo ser tan imprudente. Por no decir otra cosa", relató Sanchéz emocionada.

