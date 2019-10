Susana Giménez dijo que Pampita tiene un novio nuevo cada semana

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Susana Giménez provocó un escandalete en el mundo de la farándula cuando en su programa de ayer, domingo, por Telefe, dijo que Carolina Pampita Ardohain, "se casa cada cinco minutos". Y agregó: ¡Todas las semanas tiene un novio nuevo!".

Susana Giménez provocó un escandalete en el mundo de la farándula cuando en su programa de ayer, domingo, por Telefe, dijo que Carolina Pampita Ardohain, "se casa cada cinco minutos". Y agregó: ¡Todas las semanas tiene un novio nuevo!".

Susana hizo esas declaraciones en el living de su ciclo, donde conversaba con el mediático abogado Fernando Burlando y su novia (o ex novia, nunca se sabe...), Barby Franco, quienes estaban por casarse, pero decidieron postergar la boda una vez más.

Espontánea como siempre, y sin medir demasiado las repercusiones que podían llegar a tener sus palabras, Susana Giménez se despachó con el chiste que, según se supo después, a Pampita no le gustó ni medio. Esto fue lo que dijo Sú:

Como era de esperar, hoy, lunes, en su ciclo "Pampita Online", que se emite por Net TV, Carolina Ardohain salió responderle con todo a Susana Giménez.

“No tuve tantos novios. Tuve tres en cuatro años”, aseguró Pampita Ardohain, conductora de "Pampita Online". Picante, Rocío Guirao Díaz acotó: “Tampoco Susana es una carmelita descalza. Susana tuvo mil amores”.

“A mí me hubiera gustado, hace años… Me hubiera quedado con los primeros que tuve...”, manifestó Ardohain, quien en la actualidad está en pareja con el empresario Roberto García Moritán.

Luego, Pampita expuso: "Uno piensa que va a durar toda la vida y a veces, dura un mes y a veces, dura cinco años o diez años. Dura lo que tiene que durar, lo que está escrito, lo que Dios tiene escrito para uno”, “¿Vos creés en eso?”, le preguntó su compañero de trabajo Luis Piñeyro. "Sí", fue la contundente respuesta de Carolina Ardohain.

“Ya no estoy en edad para salir a escondidas. -añadió Pampita, segura de sí misma- Me aburre. No podés salir a comer o ir al cine. Tal vez, cuando era más joven, tenía más paciencia, pero ahora quiero salir a la calle. Si no, no hay relaciones”, remató Pampita y dio por terminada su respuesta al filoso comentario de Susana Giménez.

