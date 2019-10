Pullaro: "Me hubiese gustado ir más veces a la Legislatura"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 01.10.2019

Valora el diálogo entre poderes y admite desazón por la falta de acompañamiento de las cámaras a las iniciativas generadas desde la cartera que conduce desde diciembre de 2015.

Este miércoles, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, se reunirá con integrantes de la Cámara de Diputados que - a través de la presidencia- lo invitaron para hablar sobre temas de la cartera y la marcha de los indicadores de violencia. “Me hubiese gustado ir más veces a la Legislatura en estos casi cuatro años de gestión. Nada es más importante que el diálogo entre poderes” le dijo el funcionario a El Litoral. “Junto a mis colaboradores llevaré datos, estadísticas para mostrar lo realizado, el camino emprendido y después estamos dispuestos a conversar y responder todas las inquietudes que tengan los legisladores”, acotó.



Tras el homicidio en ocasión de robo de Julio Cabal en pleno centro de esta capital y de una serie de hechos violentos, el justicialista Leandro Busatto presentó un pedido de interpelación que finalmente retiró ya que los jefes de bloque, en Labor Parlamentaria, acordaron invitar al ministro a la presidencia para este miércoles, a las 8.30. Será una reunión a puertas cerradas “porque seguramente habrá preguntas referidas a determinadas causas y es preferible que la información se mantenga en reserva” aclaró Pullaro quien fue diputado provincial entre 2011 y 2015 y volverá a integrar la Cámara Baja a partir de diciembre venidero.



Como dirigente de la política, Pullaro tiene diálogo permanente con legisladores muchos de los cuales van a conversar sobre determinadas cuestiones a su propio despacho o bien durante las recorridas que él realiza por los distintos departamentos.



“Está muy bien el diálogo entre distintos poderes; debería ser una práctica más habitual. No me molesta la invitación ni concurrir a la Cámara”, le aclara a El Litoral aunque no deja de cuestionar la falta de apoyo legislativo a las iniciativas giradas por el Ministerio de Seguridad en los primeros meses de gestión. “No insistimos porque vimos que no hubo acuerdos en cambiar algunas normas que generan privilegios en aquellos que no trabajan o que mancharon el uniforme policial”, señala en alusión a varios mensajes remitidos por Senado para modificar las leyes de funcionamiento de la Policía santafesina. “Solo se hizo ley un proyecto impulsado por el senador (Raúl Gramajo) y que era quitar la obligatoriedad del título universitario para los generales. Está bien lo legislado porque si no los cargos superiores de la fuerza quedaban para administrativos y no para oficiales con manejo de tropa y de calle”, añadió.



Sin apoyo legislativo



Pullaro aclara que la reunión de mañana es para hablar de la situación de seguridad en toda la provincia y no solo en la Unidad Regional Uno. “Entiendo las dificultades que hay en la población. Debería haber ido más a la Legislatura y no solo cuando hay situación de tensión en determinadas zonas de la provincia”, añadió. Aclara que la economía argentina lleva 46 meses de recesión y eso incide también en los comportamientos sociales.



Volviendo a los temas legislativos, el ministro lamenta la falta de acompañamiento de las cámaras a varios proyectos sobre todo lo que hace al régimen disciplinario y a la imposibilidad de evitar algunas conductas de privilegio. “No puede ser que agentes con largas carpetas médicas perciban el mismo salario que aquellos que están en la calle durante todo el día”, se queja y cuestiona el nulo apoyo legislativo al tema.



También recuerda que en su gestión se terminó la vigencia de la ley de emergencia en seguridad que se dictó durante la anterior etapa democrática de la provincia y que -entre otras cosas- agilizaba los procesos presupuestarios para equipar a la fuerza.



Diplomas



Tras la visita de Pullaro, la Cámara de Diputados concretará la entrega de tres diplomas de honor votados oportunamente por el pleno. Las distinciones recaerán en la sunchalense Marilina Bertoldi por su trayectoria musical como cantautora y como referente de la generación actual en la temática; a ONGs en Red por su labor, dedicación y compromiso en concepto de la salud pública ambiental, promoción del desarrollo sanitario y control de la población animal y a Corina Fernández por su labor en la prevención y concientización de la violencia de género.



Servicio de Justicia



El gobernador Miguel Lifschitz presentó los resultados de la meta “Apertura de información del Servicio de Justicia”, compromiso provincial asumido ante la Alianza para el Gobierno Abierto en el marco del tercer Plan de Acción Nacional de la República Argentina.



“Una democracia real y participativa del siglo XXI, con un Estado republicano transparente y eficiente en el cumplimiento de sus obligaciones y de sus responsabilidades no es posible sin un fuerte compromiso y participación de la sociedad civil. Esto solo es posible si contamos con dos instrumentos, aquí mencionados: la Ley de Acceso a la Información Pública y los planes de Gobierno Abierto. Esta ley, si bien no traspuso la Cámara de Senadores, tuvo varias medias sanciones en la Cámara de Diputados, proyectos impulsados por el gobierno en distintos momentos y un decreto que obliga al Ejecutivo a garantizar la información pública. Pero no alcanza con esta ley si no se producen los datos y se hacen accesibles para cualquier ciudadano”, afirmó Lifschitz. “Entendemos que son indispensables los planes de Gobierno Abierto. Estos requieren, a su vez, el desarrollo de tecnologías para que podamos disponer de la información y que esté actualizada constantemente, con formatos accesibles. Sobre esto hemos avanzado a lo largo de estos años; esta meta que cumplimos hoy es un paso muy adelante porque se enfoca, además, en un aspecto del funcionamiento del Estado que generalmente tiene mucha dificultad para el acceso del ciudadano común. No por nada en particular, sino por la tradición de los propios procesos judiciales”, aseguró el gobernador.

“Venimos a cumplir con esta demanda social, con las expectativas de los ciudadanos que reclaman justicia cuando se sienten personalmente afectados por una situación de crimen o violencia. Entendemos que esa demanda de justicia es también un reclamo de información. Finalizamos nuestra gestión habiendo priorizado las políticas referidas al Poder Judicial y concluyendo este proyecto tan importante que nos pone en lugar de privilegio en el país en materia de gobierno abierto”, concluyó Lifschitz.