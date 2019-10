Nicolás Sánchez: "Ante Inglaterra nos jugamos nuestra final del mundo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Si bien no sería el apertura titular, el jugador surgido en Tucumán Lawn Tennis Club, es el goleador histórico de Los Pumas, por ende una voz autorizada para hablar del momento que vive el grupo.

El bajo desempeño que tuvo Nicolás Sánchez, al igual que el resto del equipo (a excepción de Guido Petti), en aquel olvidable primer tiempo ante Francia, provocó que el apertura, puesto de conducción en cualquier equipo de rugby, saliera del equipo titular, cediéndole su lugar a Benjamín Urdapilleta.

Por este motivo, el tucumano está viviendo días atípicos, teniendo en cuenta que desde el 11 de noviembre de 2017, cuando en San Juan, Los Pumas perdieron, justamente ante Inglaterra por 21 a 8. Ese día, el titular fue Juan Martín Hernánez, y cuando Sánchez entró, apoyó el punico try argentino.

Humildad y sinceridad

“Sabemos que es la semana más importante de los últimos cuatro años después de la semifinal con Australia en el Mundial pasado, así que cada uno está pensando en lo que tiene que hacer y tratando de llegar al partido mejor que nunca”, comenzó diciendo Sánchez.

“Fue un golpe muy duro perder con Francia. Me llevó dos o tres días digerirlo y asumirlo. Pero lo tomo un desafío el no haber estado contra Tonga, no obstante voy a seguir trabajando o entrenando para poder estar en el equipo”, asegúró el 10.

Una de las consultas fue si le encotraba explicación a su bajo rendimiento en Los Pumas, luego de haber emigrado al rugby francés. Sin pelos en la lengua, contestó: “Pienso todos los días en eso. Desde que volví de Francia, lo único que pienso es volver a estar como estaba como el año pasado. Y que el equipo se sienta cómodo conmigo. No solamente con Jaguares, sino también con Los Pumas, donde le hacíamos cuatro o cinco tries a Nueva Zelanda, Australia o Sudáfriaca. Este año fue totalmente distinto y los tries que marcamos fueron de maul o de juego con el pie. También es cierto que este año nos están marcando de manera distinta, y las defensas están prevaleciendo al ataque. Nuestro gran desafío también es volver a tener ese vértigo en la ofensiva”.

El rival

“Inglaterra tiene, en primera instancia, un juego muy físico, con tres o cuatro jugadores que ponen la pelota adelante todo el tiempo y a partir de eso empiezan a jugar; y otro punto clave es el juego con el pie. Tienen varios jugadores que te meten bajo presión con el pie (Ford, Farrel y Daly). Serán muy importantes las formaciones fijas, que vienen saliendo muy bien los dos primeros partidos, ganar el contacto y la cobertura de los tres de atrás” aseveró Sánchez, quien además, dejó en claro lo que viene: “Es el partido más lindo que nos puede llegar a tocar jugar en mucho tiempo. Poder enfrentar a Inglaterra y teniendo en cuenta la la importancia del encuentro.

Es nuestra final del mundo y nos estamos preparando así. Cada uno está enfocado en lo que tiene que hacer, en lo que hace Inglaterra en sus puestos. Lo vivimos con muchas ganas, y sabemos que para nosotros es ganar o ganar”.

Y no dejó dudas en cuanto a lo que debe pasar con Inglaterra: “El sábado hay que ganar 1 a 0. Si podemos hacerlo jugando bien, mucho mejor, pero lo importante es ganar”.

Además...

El goleador histórico de Los Pumas, dejó otros conceptos también interesantes en su charla con los medios presentes en el New Otani Hotel.

Su relación con Urdapilleta: “Desde que llegó Benja tenemos una relación buenísima. Tratamos de entrenasnos juntos y tambien de estar fuera de la cancha. Estoy feliz por que haya jugado, y de buena manera, ante Tonga de entrada. Para el equipo fue buenísimo y me pone contento por él”.

El momento de los delanteros: “Nuestros forwards están pasando por una gran etapa y hay confianza en las jugadas de extremos ataque, por eso muchas veces en vez de patear a los palos, les damos esa confianza buscando el touch, aprovechando que vienen derechos con el line y el maul, donde ya hicieron varios tries”.

La presión: “La forma en que no te influya es pensar únicamente en lo que tenés que hacer. Cada uno debe estar enfocado en su juego, en lo que tiene que hacer y dar al equipo”.

Conferencia de prensa, pensando en Inglaterra