Infusión Kamachuí en el Cine América

La banda santafesina Infusión Kamachuí se presentará el próximo jueves 3 de octubre en el Cine América (25 de Mayo 3075), en un show que tendrá un alto vuelo sonoro y visual. En el marco del Ciclo de Cine Desvelado, la cita será a partir de las 22.30.

El próximo jueves, a partir de las 22.30, Infusión Kamachuí se presentará en la 12a. edición del Ciclo de Cine Desvelado, organizado por el Cine Club Santa Fe. El grupo hará un recorrido de las canciones de su último material discográfico, Espesura, acompañado con imágenes de la productora audiovisual Primer Corte. Además, luego del show, habrá una mini-feria con el nuevo merchandising de la banda, barra de tragos y música.

En la previa de un show que tendrá un alto impacto sonoro y visual, dialogamos con los integrantes de la banda, Pablo Ignacio Ferreira (voz), Carlos Bechi (guitarra), Iván Wolkovicz (bajo), Andrea García (batería) y Esteban Lagger (guitarra), para desandar cómo fue el 2019 para la banda y cómo están preparando uno de los últimos shows del año.

El show

—Siempre los recitales en el Cine América son de un alto vuelo artístico, ¿cómo surgió esta propuesta?

Pablo Ferreira: —Desde hace varios años que venimos recibiendo la invitación y por distintos motivos nunca podíamos concretarlo. Luego de haber presentado Espesura con el despliegue escenográfico que imaginamos y de haberlo llevado a diferentes lugares de la región, nos parecía que esta participación era una buena oportunidad para revisar el recorrido del disco y darle otra vuelta desde lo audiovisual.

—¿Cómo es el show que están preparando?

PF: —Vamos a tocar Espesura completo más algún bonus... es la primera vez, vamos a tocar el disco completo con Andrea García, la nueva integrante que se incorporó este año. Además, estamos trabajando con Manuel Acosta de la productora audiovisual “Primer Corte” que en estos momentos está llevando a cabo la enorme tarea de editar un material especial para la presentación del disco completo.

—“Espesura” es un disco que contiene diferentes paisajes sonoros, ¿planean acompañarlo con un soporte visual original para el show?

PF: —Claro, Manuel dirigió los dos videoclips que realizamos hasta el momento, Cuencas y Espina; y el trabajo que está realizando ahora continúa la línea trazada por esos dos contenidos y la lleva más allá. Se abre una nueva dimensión en estos paisajes que mencionás, un nuevo lugar para disparar estímulos que no habíamos explorado antes.

Búsquedas

—En la entrevista previa a la fecha de la Usina Suena, en abril de este año, hablaban de que tenían pensado tener canciones nuevas para fin de año. ¿Cómo vienen con eso?

Esteban Lagger: —Es un proceso que afortunadamente ya comenzó y de a poco vamos dedicándole cada vez más atención y energía. Hay un puñado de canciones en las que estamos trabajando y con las cuales vamos explorando nuevos elementos, descubriendo nuevas dinámicas internas. Andrea además de baterista es compositora, así que todo el proceso creativo está renovándose totalmente. Por otra parte, también estamos terminando de instalar mi home studio “Lapachos”, que implica que gran parte de la producción de este material va a llevarse a cabo por nuestra cuenta, de manera que son muchas cosas nuevas activándose en conjunto, lo que nos da nuevas perspectivas creativas como grupo.

—Esas canciones, ¿están más cerca a “Espesura”, a “Equinoccio” o a ninguno de los dos buscando nuevos territorios?

EL: —De momento no le hemos puesto una etiqueta o una dirección fija a lo que estamos haciendo porque sería prematuro y restringiría las posibilidades. Sin lugar a dudas, habrá elementos compartidos con discos anteriores, pero en el presente lo que estamos haciendo es poner sobre la mesa una idea musical, una letra, un interés y ver qué sale y cómo progresa el proceso creativo. Algunas cosas avanzan en esos momentos de juntada, otras en la casa de cada uno de nosotros y así vamos elaborando.

Balances

—¿Cuál es el balance de este turbulento 2019?

EL: —Sin lugar a dudas es un año de transición para Infusión, porque se abrió una nueva etapa como grupo humano y también una etapa creativa con los primeros trazos de nuevas canciones. En cuanto a la actividad de shows y demás, ha habido de todo. Puedo mencionarte por ejemplo lo hermoso que fue visitar Reconquista y Resistencia y, por otro lado, la necesidad de tener que achicar o cancelar presentaciones porque los números no cerraban por ningún lado.



PF: —Sí, fue un año complicado en muchos aspectos, somos una banda autogestiva que siempre buscó involucrar otras áreas artísticas y este año tuvimos que restringirnos a lo mínimo.

EL: —No es algo que nos pase sólo a nosotros, lo podés observar en toda la escena cultural incluyendo shows de mayor envergadura. En una economía que se ha retraído tanto, mucha gente ajusta sus gastos y también lo hacen los auspiciantes, los comerciantes, los bares, las salas. No estoy diciendo nada nuevo. El asunto es qué canales vamos a generar para que la diversidad artística y la diversidad de mensajes sigan estando a la mano de las personas. Me parece fundamental que pensemos colectivamente esas nuevas formas.

PF: —Creo que a las bandas se les está haciendo muy difícil mantener el terreno fértil que permite la diversidad y la calidad musical de la ciudad, no porque no existan quienes toquen y tengan las ganas de llevar un proyecto adelante, sino porque las condiciones para desarrollar la autogestión son cada vez más malas. Por un lado, me preocupa que las bandas locales se acostumbren a aceptar arreglos en los que pierden mucho más de lo que ganan, y por otro, la ausencia de políticas culturales de base para una mejoría de la situación.

—¿Qué tienen proyectado para lo que queda del año?

Iván Wolkovicz: —Luego de la presentación en el cine, visitaremos por primera vez la ciudad de Concordia. Entre Ríos es un territorio que no hemos visitado tanto pero que consideramos un lugar importante y que siempre nos recibe bien. De hecho, días después también volveremos a Paraná luego de varios años, por lo que podremos presentar el disco en estas dos importantes ciudades de la región. Además, participaremos del Implociclo, organizado por la Asociación Civil Suma, donde interpretaremos nuestras canciones en formato acústico.