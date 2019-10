https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El domingo enfrentará a Namibia Nueva Zelanda goleó 63-0 a Canadá en la Copa del Mundo de rugby

El seleccionado de Nueva Zelanda, actual bicampeón, goleó hoy a Canadá 63 a 0 (primer tiempo 28 a 0), pese a jugar con mayoría de suplentes, en un partido por el Grupo B de la IX Copa del Mundo de rugby que se celebra en Japón.



El partido se disputó en el Oita Stadium y los All Blacks sumaron con tries de Brad Weber (2), Jordie Barrett, Sony Bill Williams, Beauden Barrett, Rieko Ioane, Scott Barrett, Shannon Frizell, un try penal y ocho conversiones de Richie Mo'unga.



Nueva Zelanda en el debut le ganó a Sudáfrica 23-13 y volverá a jugar el domingo próximo a la 1.45 de Argentina ante Namibia, en otro encuentro en donde el único interrogante pasa por saber por que diferencia va a golear.



Italia lidera el grupo con 10 puntos, seguido por Nueva Zelanda con nueve, Sudáfrica con cinco, y cierran Namibia y Canadá con cero.

No obstante, esta goleada está muy lejos de la mayor de la historia lograda por Nueva Zelanda en Sudáfrica 1995 cuando superó a Japón por 145 a 7.

