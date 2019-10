https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es uno de “Los Pumas de Bronce” y ahora colabora como uno de los entrenadores. “Corcho” aporta experiencia, en un plantel en el cual hay muchos de sus ex compañeros.

Juan Martín Fernández Lobbe "En un mundial no existe una tercera oportunidad"

Nació rugbísticamente en Liceo Naval, pero en 2004 se hizo profesional. Estuvo en el Sale ingles hasta 2009, y a partir de ahí hasta 2018 participó en el Top 14 francés en el Toulón, equipo en el que se retiró siendo capitán y referente.

En Los Pumas jugó 11 años en Los Pumas, desde 2004 y hasta 2015 inclusive. Es uno de “Los Pumas de Bronce”.

Juan Martín Fernández Lobbe fue el último en sumarse al staff de entrenadores, pero no lo dudó cuando recibió el llamado de Mario Ledesma para invitarlo a participar. Y justamente ante la prensa, recordó ese momento: “Estaba en Toulon, había arrancado un proyecto para seguir ahí porque tengo una gran relación con el presidente. Pero me llamó Mario (Ledesma), me preguntó si estaba para sumarme y enseguida la respuesta fue sí. Ya estamos acá, así que ojalá me vaya bien en el trabajo para que quieran que siga”.

Lo que viene

La charla con “Corcho”, en segudia derivó en el partido que Los Pumas disputarán ante Inglaterra el sábado que viene desde las 5 de la mañana de nuestro país. “Todo al que le gusta el rugby y ve un par de partidos de Inglaterra, va entendiendo claramente que tienen varios jugaodres, entre ellos los hermanos Vunipola, Tuilagi, el pilar derecho de Harlequins Sinclair, que les gusta ser punta de lanza para su equipo. Es un conjunto bien anglosajón: el que recibe el primer golpe es siempre el mismo, los otros están para limpiar, el segundo lo mismo y así sucesivamente. Son roles muy precisos, y rara vez salen de su estructura. Después etán el 9, el 10 y el 12 que están muy acostumbrados a jugar juntos y que se conocen de memoria, pueden jugar con los ojos cerrados. Tienen un buen pie en el 15”.

Conocedor del rugby profesional, Fernaández Lobbe prosiguió: “Tenemos que enfrentarlos y ganar cada pequeña batalla: cuando sea el momento de tener ese primer tackle contra algún jugador, es ganar esa pequeña batalla, cuando vayamos al line y nosotros querramos hacer un maul, ganar esa pequeña batalla, si hay que defender esa formación, ganar esa pequeña batalla”.

“Una final como la que vamos a jugar este sábado y contra un rival que vino a ganar el título, digo esto porque Eddi Jones lo viene anunciando desde hace un tiempo, se gana imponiéndose en cada minuto. En la primera salida, tenemos que llegar antes nosotros”, dijo el entrenador de line argentino.

Responsable de las alturas

Justamente en relación a ese rol, comentó y recordó: “Me dedico al line out. Pero el trabajo fino en esta formación, viene de un proceso que comenzó 'Aspirina' Pérez, que cambió la faseta de trabajarla. Después, el agregado que le dio Ledesma y Bordoy este año en Jaguares, tanto el aspecto ofensivo como defensivo del maul es muy valedero. Por ende, yo lo que hago es 'no cambiar lo que no está roto', como dicen en Francia. Sólo agregamos 'locura' por el trabajo, algo que ya tenían los chicos, y cada tanto ideas o detalles que uno puede ver diferente, pero es algo que viene funcionando bien desde hace muchos años”.

Jugadores y ex compañeros

“La relación cambia, lógicamente. Me costó mucho menos en Toulon, porque acá además al haber muchos más sentimientos involucrados se hace más difícil, pero es algo que cada día me gusta más y era algo por lo que tenía que pasar. Pero como siempre digo, mientras te digas las cosas de frente y con la honestidad que este equipo y esta calidad humana que merece, te podés enojar un rato o no, pero todo sigue muy bien”.

Sinceridad

“Si no ganamos el sábado se terminó el mundial, si no ganás contra Estados Unidos, se terminó el mundial, y así sucesivamente aunque clasifiquemos. En un mundial no existe una tercera oportunidad. Se pasó la primera con Francia, se salteó la vaya con Tonga y ahora queda Inglaterra. Y si perdemos el sábado, quedamos afuera”, aseguró el coach asistente, quien además agregó: “Es una situación similar que en 2011, también en 2003 y 2015, pero con diferentes rivales. Cuando empezás perdiendo todos los partidos terminan siendo definitorios, pasa que esta vez tuvimos dos rivales Tier 1 en el grupo. Pero es el mejor desafío para expresarse y salir vacío de adentro de la cancha, teniendo confianza que el trabajo está hecho”.

La clave

Para Fernández Lobbe “lo táctico y lo mental en estos días serán fundamentales. Debemos tener bien en claro a qué queremos jugar, dónde, cómo y en qué momento. Y la mente domina todo, más allá de la preparación que tenga cada uno. Y estos lo vimos en innumerables ejemplos, tanto en el rugby como en cualquier otro deporte: cuando la mente está en el lugar adecuado, te sentís 'Todopoderoso' entonces hay que ir a ese lugar. En una Copa del Mundo, todos los equipos se preparan de una manera que los hace jugar mejor. Porque es lo más grande que te pueda pasar como integrante de un equipo”.

La motivación: “Pasa por entrar a tu cuarto, hablar con tu compañero de habitación y empezár a analizar todo lo que se viene, contra quien jugás, en qué ocasión. Ya el día de partido, mirar a la tribuna y ver quiénes hicieron el esfuerzo de llegar hasta Japón para visitarte. Pensar en los chicos que se quedaron en Argentina...empezás a sumar y eso es un motor muy grande. Pero lo más importante es tener la claridad mental de poder canalizar esa energía y llevarla a los lugares correctos donde queremos hacer cada cosa.”

El deseo: “Ojalá que ellos estén pensando en cuartos de final, en si les toca Australia o Gales y no dediquen toda la energía que se merecen este tipo de partidos”.