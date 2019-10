https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Superliga no gana desde mayo 2018

Colón visita a Unión con "sequía visitante"

El Sabalero, por la Superliga, no gana desde hace 16 meses cuando el DT era Eduardo Domínguez: 3-1 a Racing en Avellaneda. Desde ese entonces, pasaron 17 partidos sin alegrías afuera para el “Negro”: 13 derrotas y 4 empates.

Sin dudas que, más allá de la fiebre copera de Colón, ya se empieza a jugar el clásico del domingo en la cancha de Unión, desde las 15.30 con arbitraje de Patricio Loustau. En principio, ningún resultado traerá efectos residuales o colaterales para los bancos: Lavallén jugará una final continental con los sabaleros y Madelón es inamovible en tierras tatengues. Y las rachas marcan “de todo un poco” a la hora del análisis:

— De los últimos partidos, Unión ganó uno solo y fue justamente frente a Aldosivi en Mar del Plata — De los últimos partidos, Colón fue sacando cada desafío adelante, aún perdiendo en los 90 minutos y ganando en los penales — Acaso el dato más llamativo de este clásico es la sequía de Colón a nivel Superliga, donde no gana desde el 14 de mayo de 2018 — Esa última alegría en el Cilindro de Avellaneda lo sostuvo a Eduardo Domínguez y lo puso a Colón en la actual Sudamericana — De los últimos 17 partidos de visitantes en la Superliga, perdió 13 y y empató sólo 4 (en sólo dos de esos cotejos no recibió goles) — En el caso de Unión, de los últimos 18 juegos de local en Superliga ganó 7, empató 5 y perdió 6 (en 8 cotejos finalizó con su arco en blanco). Peano, Martínez y Juani

Por el lado de Unión, que será dueño de casa el domingo, las próximas horas serán decisivas porque Leo Madelón hará fútbol. La idea es asegurar a Marcos Peano, devolverle la titularidad a Damián Martínez y ratificar a Juan Ignacio Cavallaro desde el bancos, esperando Gabriel Carabajal en el banco.

Esa esa, por ahora, la idea base: Peano; Martínez, Yeimar, Bottinelli y Corvalán; Bonifacio, Elías, Méndez y Cavallaro; Bou y Mazzola.

¿El mismo equipo? Más allá de la seguidilla de partidos, entre el torneo local, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, el entrenador sabalero Pablo Lavallén está pensando en repetir el mismo equipo que le ganó a Argentinos Juniors el lunes a la noche en el Cementerio de los Elefantes.

Leonardo Burián; Fernando Zuqui, Guillermo Ortiz, Emanuel Olivera y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Matías Fritzler, Federico Lértora y Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez y Wilson Morelo podría ser el once que tiene en mente Lavallén para el clásico.

Por TNT Sports

El partido del domingo, a las 15.30, en el estadio 15 de Abril será controlado por Patricio Loustau, acorde a las designaciones que realizó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La pantalla elegida por la Superliga para esta ocasión será la del canal TNT Sports.