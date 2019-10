https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jauleros dicen que utilizan a los camiones como corrales por falta de capacidad de los establecimientos. Muchos animales mueren durante las largas horas de espera. Señalan falta de acción por parte del SENASA.

Actualidad Denuncian demoras de hasta 14 horas para descargar hacienda en frigoríficos

Eliana Moratiel | emoratiel@ellitoral.com

“Hace 10 años que se repite esta problemática. Desde AATHA (Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda), hemos tratado de comunicarnos con los frigoríficos en primera instancia y luego también con Senasa, hasta ahora sin ningún resultado. Ahora, con el boom de las exportaciones se ha agravado mucho más la situación”, apuntó Manolo Lamas transportista de hacienda y Socio de AATHA a propósito de las demoras que se están produciendo en el último mes para descargar hacienda en distintos frigoríficos del país y Santa Fe.

“El problema es que estamos entre 6 y 8 horas e incluso hasta 14 horas esperando para descargar hacienda y casi la misma cantidad de tiempo para salir de los frigoríficos”, dijo Lamas. Esta situación como consecuencia, atenta contra el bienestar animal, como relata un jaulero en el video, los animales sufren y algunos mueren durante estas largas esperas.

Las mayores demoras se dan en los frigoríficos exportadores, explicó el transportista y apuntó a la falta de inversión por parte de estos establecimientos como la causante del problema. “Reciben más hacienda de la que pueden faenar; no tienen capacidad para dos faenas entonces usan de corrales a las jaulas. Por otro lado, la estructura de la industria esta obsoleta, tienen una sola balanza para toda la operatoria, no tienen el suficiente personal o no esta involucrado en el bienestar animal, etc”.

“El responsable de esta situación es el Senasa, -denunció Lamas-, que es quien audita y controla si no se cumple con la normativas. Tienen que exigir a la industria frigorífica inversiones para que toda la operatoria de descarga sea lo más rápida posible no atentando contra el bienestar animal” y agregó: “se van a empezar a aplicar las normas internacionales de bienestar animal que promueve la comunidad europea y vamos a quedar afuera. Podemos llegar a perder mercados por esto”.