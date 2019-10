https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Abusos en Mendoza

Próvolo: "Que esta gente me dé explicaciones a mí", dijo la mamá de dos víctimas

La madre de dos víctimas dijo hoy durante el juicio por los abusos cometidos en el Instituto Próvolo de Mendoza y en rueda de testigos, que “ahora es tiempo que esta gente me dé explicaciones a mí”, en la investigación en la que están imputados dos religiosos y un administrativo.

