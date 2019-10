Cayó 25.5 % el comercio bilateral con Brail en lo que va de 2019

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 02.10.2019

22:12

El comercio bilateral entre Argentina y Brasil en los primeros nueve meses bajó un 25,5%, al alcanzar los US$ 15.253 millones, señaló hoy un estudio privado.

El informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) señaló que en septiembre totalizó los US$ 1.473 millones, un 21,7% por debajo del valor registrado el año anterior.

El informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) señaló que en septiembre totalizó los US$ 1.473 millones, un 21,7% por debajo del valor registrado el año anterior.

Estimó que se dio como consecuencia de la contracción, tanto de las importaciones argentinas desde Brasil como de las exportaciones locales hacia aquel destino, que sumaron US$ 696 millones y US$ 777 millones, respectivamente.

El saldo comercial para la Argentina arrojó un superávit por tercer mes consecutivo de US$ 81 millones, lo que implicó un incremento de 131,4% mensual.

"En la comparación interanual, se verificó una reversión en el signo, ya que en septiembre de 2018 hubo un déficit de US$ 16 millones, de acuerdo con datos publicados por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil", subrayó el análisis.

El descenso de las exportaciones de Argentina hacia Brasil correspondió a vehículos de pasajeros, trigo en grano y vehículos de carga, mientras que la baja en las importaciones argentina se explicó principalmente por automóviles de pasajeros, autopartes y soja en grano, analizó la CAC.

Con relación a los destinos, sostuvo que el país se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 2.961 millones), Estados Unidos (US$ 2.474 millones) y Alemania (US$ 918 millones).

"Entre los principales compradores de Brasil, Argentina también se ubicó cuarta", resaltó.

Sobre el acumulado del año, puntualizó que en los primeros nueve meses "el intercambio entre ambas economías retrocedió un 25,5% alcanzando US$ 15.253 millones".

Las exportaciones de Brasil al mundo cayeron un 2,6% interanual en septiembre, al pasar de US$ 19.232 millones en 2018 a US$ 18.740 millones en 2019, evaluó.

"Por su parte, las importaciones totales aumentaron un 16,8% respecto de las registradas hace un año", destacó.

Remarcó que "las perspectivas sobre el futuro de la economía brasileña asoman favorables por un incremento del PBI mayor al esperado en el segundo trimestre".



