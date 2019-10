https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dos estrenos en las pantallas

El origen del mal

Cinemark estrena “Guasón”, con Joaquin Phoenix y dirección de Todd Phillips. Cine América hará lo propio con “Pájaros de verano”, de Ciro Ciro Guerra y Cristina Gallego, sobre el desarrollo del narcotráfico en Colombia. En función única se verá “S&M2: Metallica and the San Francisco Symphonic Orchestra”, y esta noche Infusión Kamachuí presentará un show audiovisual de la mano de Primer Corte.

Cinemark estrena esta semana “Guasón” (“Joker”), cinta que cuenta el origen de uno de los grandes villanos de Batman, interpretado por Joaquin Phoenix con dirección de Todd Phillips (“¿Qué pasó ayer?”), también coguionista junto a Scott Silver. Sigue la historia de Arthur Fleck, un hombre maltratado y abandonado por la sociedad que lo rodea. Cada golpe, cada caída, cada humillación lo llevarán a convertirse en el villano que todos conocemos. No solo es una cruda caracterización psicológica, sino también un relato de advertencia. Robert De Niro, Zazie Beetz y Frances Conroy completan el elenco. Negocio narco Cine América estrena esta semana “Pájaros de verano”, de Ciro Ciro Guerra y Cristina Gallego (director y productora de ‘El abrazo de la serpiente’), sobre guión de María Camila Arias. Actúan Carmiña Martínez, Natalia Reyes, José Acosta y John Narváez Basada en una historia real que explica el origen del narcotráfico en Colombia, la película se sitúa en los años 70, cuando la juventud norteamericana abraza la cultura hippie y con ella a la marihuana. Esto provoca que los agricultores de la zona se conviertan en “empresarios” a un ritmo veloz. En el desierto de Guajira, una familia indígena Wayuu se ve obligada a asumir un papel de liderazgo en esta nueva empresa. La riqueza y el poder se combinan con una guerra fratricida que pondrá en grave peligro a su familia, a sus vidas y a sus tradiciones ancestrales. Volver a la orquesta En función única el miércoles 9, Trafalgar Releasing presenta “”S&M2: Metallica and the San Francisco Symphonic Orchestra”, para conmemorar el 20º aniversario del álbum “S&M” grabado junto a la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Ahora podrá volver a verlos con la Sinfónica, acompañados durante parte del espectáculo por el legendario director de orquesta Michael Tilson Thomas, que dio así comienzo a su última temporada en San Francisco. El concierto, grabado en directo el 6 y el 8 de septiembre, también celebra la inauguración del vanguardista Chase Center, una incorporación edilicia histórica a la costa de la ciudad. Incluye los clásicos del álbum “S&M” de 1999 (dirigido en aquel entonces por Michael Kamen), a los que se unirán las versiones sinfónicas de nuevas canciones. Millones de fans de todo el mundo tendrán la oportunidad de viajar en el tiempo y disfrutar del espectáculo como si fuera un concierto contemporáneo en pantalla grande, de la mano de James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo. Música e imagen Como se informó en la edición del miércoles, esta noche desde las 22.30, en el marco de la propuesta de cine y música del Ciclo DeSvelado se presentará la banda santafesina Infusión Kamachuí. El grupo hará un recorrido de las canciones de su último material discográfico, “Espesura”, acompañado con imágenes de la productora audiovisual Primer Corte, encargada de los últimos videoclips de la banda, “Cuencas” y “Espina”.