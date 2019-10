https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Paro de 48 horas Pilotos aeronáuticos confirmaron paro y este jueves tendrán una audiencia con el Gobierno

Los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral ratificaron el paro de 48 horas del próximo fin de semana por cuestiones salariales, pese al pedido del levantamiento de la medida que hizo el candidato presidencial opositor Alberto Fernández, pero asistirán este jueves a una audiencia convocados por el gobierno.



"Empujados por la actitud intransigente de Aerolíneas Argentinas/Austral y del Gobierno Nacional a un conflicto colectivo que no buscamos, pero no rehuimos, los pilotos haremos uso del derecho constitucional de huelga desde las 00.00 horas del sábado 5, a las 24.00 horas del 6 de octubre próximo", informó en un comunicado la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

APLA aseguró que "ya se han agotado todas las instancias administrativas conciliatorias, razón por la cual no es aplicable" otra conciliación obligatoria.



Consideró "inaceptable que, en vez de trabajar en una solución, las autoridades de AR/AU y del Gobierno Nacional busquen transformar una negociación salarial en una cuestión política para socavar la imagen de la Línea Aérea de Bandera".



El sindicato que conduce Pablo Biró reclamó que "a 11 meses del vencimiento de las paritarias" siguen "sin acuerdo por el periodo octubre-2018/septiembre-2019 y la empresa insiste en no presentar ninguna propuesta de recomposición".



"De ninguna manera vamos a permitir que nos hagan partícipes de este ataque de (el ministro de Transporte Guillermo) Dietrich y (el secretario de Energía Gustavo) Lopetegui, verdadero autor intelectual de la política aerocomercial, a Aerolíneas Argentinas y Austral", añadió.

Aseveró que "tampoco vamos a desistir de nuestros reclamos, ni permitiremos que seamos los trabajadores quienes debamos pagar por la devaluación y la inflación".

No obstante, APLA aclaró que "atento a esta situación, ratificando nuestra voluntad de avanzar hacia un acuerdo consensuado, continuamos abiertos al diálogo y a la negociación para superar este conflicto. La empresa tiene la palabra".



Antes de la nueva confirmación del paro, fuentes de APLA informaron a Télam que la reunión de los titulares de ese gremio y de UALA, Biró y Cristian Erhardt y Aerolíneas Argentinas será a las 11.30 en Callao 118 de esta capital.



Con su actitud los gremialistas desoyeron también a Fernández, que aconsejó levantar la protesta porque "no es un buen momento". Biró dijo que "el paro se hará, y probablemente se intensifique el conflicto porque los pilotos están con una paritaria vencida", aunque resaltó que los trabajadores tienen "esperanza" en Fernández.

Las medidas "se van a ir profundizando porque es un conflicto que el Gobierno utiliza electoralmente. Me parece muy bien que Alberto pida que no las haya, pero nosotros estamos hace once meses con los salarios congelados", sostuvo Biró.



"Nadie quiere la huelga, nosotros mismos no la queremos, pero hay copilotos que no pueden pagar el alquiler", subrayó en declaraciones radiales.

Y Erhardt aseguró que "la medida está firme porque por ahora tenemos una paritaria vencida" tras evaluar el pedido de Fernández como "expresión de buena voluntad".

