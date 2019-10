https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el Olimpia Milano Scola fue presentado en su nuevo equipo

Luis Scola se reunió con los medios de comunicación antes de abordar el avión a Mónaco, donde regresará a la Euroliga por primera vez desde 2007.



“Siempre mantenemos el mercado bajo control, así que cuando llegó la oportunidad de llevar a Luis, decidimos ir hasta el final. Tiene todos los rasgos de carácter del jugador que encaja bien con el proyecto que queremos construir y tiene carisma”, explicó el gerente general Christos Stavropoulos. Aquí hay un resumen de lo que dijo Scola.



La nueva Euroliga: “He estado desaparecido durante tantos años”, dice Scola, “y en este período de tiempo ha crecido mucho, no solo en el campo, sino también en lo que hay alrededor, cómo entrenar en los gimnasios, viajes, todo ha mejorado”. Luego está el campo: “Aunque he estado fuera, conocí a muchos de los jugadores de la selección nacional que tendré ahora, no veo ningún problema, soy optimista por naturaleza”.



Los Juegos Olímpicos: “Estaba claro que fue la gran motivación que me llevó a jugar la Copa del Mundo. Si no hubiéramos clasificado, me habría retirado, pero una vez que clasifiqué, fue mi esposa la que me sorprendió al decirme que no podía parar ahora. Antes de la Copa del Mundo no imaginaba que seguiría jugando, a pesar de que ya había hablado con el entrenador Messina, pero en ese momento solo pensaba hacerlo bien en China. Luego, pensé en dónde jugar, también me atrajo la idea de hacerlo en Argentina, pero Milán era la mejor opción. Sé que estoy al final de mi carrera: nadie juega a los 45 años, no puedo mirar muy lejos, solo Felipe Reyes es mayor que yo en la Euroliga, pero el físico lo mantiene, puedo entrenar y trabajar bien como siempre lo he hecho”.



Milán: “Es parte de la razón por la que estoy aquí: la oportunidad de experimentar un nuevo lugar, un nuevo equipo, regresar a la Euroliga e incluso jugar para el entrenador Messina. A menudo nos hemos encontrado, pero nunca hemos estado juntos. Quería ser entrenado por el entrenador Popovich en la NBA, pero lo que quieres no siempre sucede. Pero esto va a suceder. Veo mucho talento aquí, y cuando tienes talento y buenos entrenadores, el proceso de aclimatación es más rápido. Soy optimista”.



The Olympic: “Conozco la historia y la necesidad de ganar, pero es parte del juego y luego todos quieren jugar en lugares donde las ambiciones son altas. Ganar nunca es fácil, en la Euroliga, en Italia, en la Copa del Mundo. Pero todo es muy estimulante y divertido”.



China: “No es un mal lugar para jugar baloncesto, hay tantos jugadores jóvenes y fue motivador enfrentarlos. Si nos fijamos en los extranjeros, muchos han sido estrellas de la Euroliga o incluso en la NBA. Ciertamente, la Copa del Mundo se ha asegurado de que más personas vuelvan a hablar de mí”.



Argentina: “Lo que hemos construido es un sistema, una cultura ganadora que podemos continuar por muchos años. La Copa del Mundo es un ejemplo perfecto, porque solo yo era parte de la generación anterior. Podemos seguir haciendo lo que hemos hecho a lo largo de los años con un grupo de jugadores fuertes, que jugaron bien juntos”.



Asesores: “Hablé con jugadores que jugaron con o contra el entrenador Messina y lo conozco bien. Manu Ginóbili, Andrés Nocioni, Pablo Prigioni me animaron a venir. Con Messina hablé antes de la Copa del Mundo, pero ese no era el momento de decidir, no sabía si continuaría o no”.



El juego: “Jugaré como siempre lo he hecho, trabajando duro, preparándome bien, dando todo en el campo. Todavía me va bien, nunca he sido el más rápido o el más fuerte físicamente, pero mi cuerpo dice que me moveré bien durante todo el año. No importa lo que diga mi amigo Hugo Sconochini, que espero ver pronto aquí en Milán ”.