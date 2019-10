https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sponsor oficial Plus ART, en un momento histórico para Colón

La sonrisa de Leonardo Burián luego de la atajada que clasificó a Colón, por primera vez en su historia, a una final internacional. Dos imágenes que quedarán grabadas para siempre en la memoria de los sabaleros. La noche del Mineirao se convirtió en un nuevo capítulo del ya abultado libro del glorioso fútbol santafesino.

Carlos Rosales, presidente de PROF Grupo Asegurador y todo Plus ART, sponsor oficial del sabalero, felicita a jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, socios e hinchas, por su contribución a que este sueño de campeón esté a solo 90 minutos de concretarse.

Desde la empresa se promueve el concepto de que el fútbol se puede vivir con sentimiento y con pasión, pero en paz y con respeto. Por eso, quieren que la alegría continúe y que este domingo disfruten todos de un Unión - Colón en paz.

Ese es el mensaje de Plus ART, decididamente comprometido con estos valores basados en la alegría, la emoción que genera el fútbol y el respeto por el rival, que no son otros, en definitiva, que los ideales mismos del deporte.

Para conocer un poco más sobre la gesta en Belo Horizonte y el presente de Colón, Plus ART dialogó en exclusiva con Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, emblema del buen momento sabalero.

-De ser un ídolo en Tucumán, decidiste venir a Santa Fe. ¿Qué te motivó elegir venir a Colón?

-Por supuesto que tomar esa desición no fue nada fácil. Venía de una maravillosa carrera en Atlético Tucumán, y decidir empezar de nuevo en otro club, y en otra provinica era todo un reto. Pero bueno, la dirigencia Sabalera me brindó toda la seguridad que un jugador necesita a la hora de decidirlo, y acá estoy, contento de estar en Santa Fe.

-Pensando en un futuro no muy lejano ¿Qué se siente, estar a un paso de la consagración sudamericana?

-La verdad que es algo maravilloso. El club pasó por 114 años sin lograr esto y haberlo logrado me llena de orgullo, que siendo capitán de esta institución, poder darle a la gente, a los hinchas, dirigentes, a nuestra familia que sueñen cosas lindas, que se ilusionen.

-Nosotros en la empresa brindamos el respaldo justo para nuestros clientes. Vos al momento de una definición por penales, ¿en quién te respaldas para lograr esa tranquilidad?

-Desde hace poco que perdí a mi padre, me apoyo en él. Él que nos dejó muchas enseñanzas y nos ayudó a ganar este cruce, y estoy convencido que nos va a acompañar hasta el final.

-¿Cómo fue y qué experiencia te dejo la convocatoria a la Selección Nacional?

-Todo empezó con un llamado a mi teléfono desde un número raro, uno con muchas características que yo no conocía. Pare a un costado de la calle y empecé a temblar porque no entendía que pasaba, luego de que dos años atrás estaba jugando la liga tucumana. Y llegar a la concetración y el Diego me diga “¿Qué haces Pulga?” fue algo que me dejó sin palabras.

-¿Qué le dirías al pueblo sabalero para que se sienta seguro para la gran final?

-Les diría que confíen, que estén tranquilos y seguros que estamos trabajando todos juntos para lograr esa estrella que tanto ellos como el club se lo merecen.