Preocupación en el gobierno de la provincia por la situación financiera de municipios y comunas

Jueves 03.10.2019

El ministro de Gobierno, Pablo Farías, encendió las alarmas por la demanda de fondos que reciben a diario y dijo que el gobierno no va a poder asistirlos. “Priorizaremos el pago de los salarios de la administración pública, la atención en las áreas de salud y acción social, y la emergencia alimentaria”, enfatizó.

El ministro de Gobierno, Pablo Farías, expuso su preocupación por la grave situación financiera que atraviesa la inmensa mayoría de los municipios y comunas de toda la provincia, admitió que muchas de ellas a partir de este mes no podrán afrontar el pago de los salarios de los agentes municipales y dejó en claro que la provincia priorizará el pago de los salarios a los empleados públicos de la administración, la atención de la salud y acción social, y la emergencia alimentaria.

“Nunca desde que asumimos el gobierno provincial tuvimos la cantidad y el volumen de dificultades que tenemos ahora. La crisis económica los afectó muy fuertemente. En el ministerio recibimos entre 5 y 10 llamadas diarias de presidentes de comuna e intendentes pidiendonos adelantos de coparticipación, la modificación del fondo de obras menores para que ese dinero deje de invertirse en obras públicas y se pueda usar para pagar salarios o cualquier otro tipo de asistencia”, informó el ministro de Gobierno.

En las últimas semanas, los foros de intendentes y presidentes de comunas del justicialismo, radicalismo y el socialismo se han expresado contra las políticas del gobierno nacional que sumieron al país en una profunda recesión económica, al tiempo que le reclamaron, con distinto énfasis, al gobierno de la provincia el pago de deudas por distintos rubros como el Fondo de Obras Menores y de Obras Viales.

“No vamos a poder asistirlos” enfatizó el ministro de Gobierno, refierendose a los pedidos de intendentes y presidentes comunales, al tiempo que hizo responsable al gobierno nacional por el atraso de fondos que le corresponden a la provincia, el no pago de deudas vencidas y la caída de ingresos producto de las políticas de reducción de impuestos que implementó la administración Macri.

“Además del no pago de la deuda que la Nación tiene con la provincia producto del fallo de la Corte Suprema de Justicia por la retracción del 15 por ciento de los fondos de Anses, la provincia no cobró 5.800 millones de pesos que vencieron el 31 de marzo de 2019 correspondientes a la compensanción por el déficit de la Caja de Jubilaciones, hay más de 1.000 millones de pesos de ATN para municipios y comunas parados que el gobernador le solicitó por nota al ministro Frigerio, que no fue respondida, y por la eliminación de IVA y la reducción de Ganancias dejó de percibir otros 1.000 millones de pesos en agosto y setiembre que la Nación deberá compensar pero nadie nos dijo de que manera”, enumeró Farías.

Solo por lo que la provincia dejó de percibir por eliminación del IVA y la reducción de Ganancias, los municipios y comunas vieron reducidos sus ingresos por coparticipación 135 millones de pesos.

Respecto a los ATN, que se financian con un porcentaje de la coparticipación que le corresponde a las provincias, Farías se quejó porque el 90 por ciento de los que otorgó Macri fueron destinados a municipios y comunas de Cambiemos.

“Producto de la recesión, la recaudación de la provincia en términos reales también esta cayendo mientras los costos que debemos afrontar aumentan incluso mucho más que la inflación como es el caso de los medicamentos, por lo cual a nosotros también se nos hace cada día más difícil afrontar los gastos. En este contexto, va a ser muy difícil auxiliar a los municipios y comunas”, explicó Farías.