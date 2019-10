https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 03.10.2019 - Última actualización - 16:56

16:55

Con Vigo recuperado y el resto en condiciones

Lavallén no tiene sorpresas ni misterios para el domingo

En esta seguidilla de seis partidos en 20 días, el técnico de Colón no solo logró buenos resultados, sino que además encontró una base titular que será la que utilizará en el clásico en la avenida.

Gonzalo Escobar, un jugador que le está rindiendo a Lavallén y que ha logrado darle seguridad en la marca y proyección al equipo por izquierda. Foto: Pablo Aguirre



Foto: Pablo Aguirre

Con Vigo recuperado y el resto en condiciones Lavallén no tiene sorpresas ni misterios para el domingo En esta seguidilla de seis partidos en 20 días, el técnico de Colón no solo logró buenos resultados, sino que además encontró una base titular que será la que utilizará en el clásico en la avenida. En esta seguidilla de seis partidos en 20 días, el técnico de Colón no solo logró buenos resultados, sino que además encontró una base titular que será la que utilizará en el clásico en la avenida.

Hasta el “Sicario” Ortega ya está disponible si es que Lavallén lo cuenta para integrar el plantel que ya tiene también su diagrama de trabajo, que incluye una práctica el sábado a la mañana en el predio y la concentración a partir del mediodía en el Hotel de Campo. Por tal motivo, no hay demasiados misterios y de no mediar alguna sorpresa, Lavallén ya tiene en mente el equipo para jugar el clásico. Alex Vigo está totalmente recuperado y expectante por la decisión del entrenador, que no lo concentró para el encuentro del lunes ante Argentinos Juniors. Se supone que será una de las modificaciones para enfrentar a Unión, provocando así el retorno de Zuqui a la mitad de la cancha. Tenés que leer Burián: "Si nos daban un escenario a elegir para llegar era este" Lavallén ha recuperado a los jugadores que tenían algunas molestias, salvo Guillermo Celis, quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados y será operado en Santa Fe por el doctor Eduardo Vega en el sanatorio Santa Fe, nosocomio en el que son atendidos e intervenidos los jugadores sabaleros. Este tema también se debió consensuar con la gente del club de Portugal que es propietaria del pase de Celis, quien está en Colón a préstamo por un año y medio (vence en junio del año que viene). Por más larga que sea la recuperación, Celis la cumplirá estando en Santa Fe con contrato vigente con el club. De tal forma, la decisión que se tomó con el club dueño del pase es que la operación se haga en Santa Fe. Si la recuperación de Celis demanda el tiempo máximo, que sería de ocho meses, podrá cumplirlo con el contrato vigente con Colón. Como el resto del equipo está a disposición de Lavallén, hay un elenco titular estable que ha jugado buena parte de los encuentros más importantes del microciclo de 6 partidos en 20 días que finalizó con la victoria del lunes ante Argentinos Juniors. Con la vuelta de Vigo al equipo, con la consolidación de la zaga central, con Escobar cumpliendo en la función de controlar el sector izquierdo, más un mediocampo que se fue armando de a poco pero que ahora tiene un funcionamiento y la dupla ofensiva que hoy le ha sacado ventaja al resto, Lavallén puede disponer de todos y tiene en claro cuáles son los mejores del momento. No habría que sorprenderse entonces que, aún sin confirmar el equipo, Colón forme el domingo con Burián; Vigo, Ortiz, Olivera y Escobar; Zuqui, Aliendro, Lértora y Estigarribia; Morelo y el Pulguita Rodríguez. Tenés que leer Colón visita a Unión con "sequía visitante" Después de este partido, por el que ya tuvo Lavallén la posibilidad de trabajar una semana completa sin partidos en el medio, habrá diez días de paráte para Colón por la fecha Fifa. Y es que el 16 está dispuesta la fecha de Copa Argentina ante Estudiantes de Buenos Aires (animador del torneo de ascenso) por los cuartos de final. Este partido se jugará a las 21.10 en la cancha de Patronato y será previo a recibir a Godoy Cruz. Allí vendrá otro paráte que será breve, porque en diez días —fecha que se jugará entre semana— Colón visitará a River. Sobre la final en Paraguay... Este jueves por la mañana, Conmebol anunció la puesta en venta nuevamente de entradas para la parcialidad de Colón, para el gran partido final del 9 de noviembre ante Independiente del Valle, en Asunción del Paraguay. Las entradas disponibles, según se anunció, son de categoría 4 en la gradería sur, a un valor de 40 dólares y se pueden adquirir hasta el 4 de octubre. De todos modos, había inconvenientes para la adquisición de tales tickets teniendo en cuenta de que aparecía como “no disponible”. Por otra parte, se está gestionando de qué manera se hará la entrega de los tickets. Esta es la primera vez que se jugará una final única, razón por la cuál hay cuestiones que todavía no se han informado claramente por parte de la empresa que está a cargo de la comercialización y también de la propia Conmebol. Se evalúan las alternativas de que se haga en Paraguay, en Santa Fe o a través de un código QR. Es uno de los aspectos que todavía no está especificado con claridad y por el que se reciben muchas consultas por parte de la gente que ya adquirió su entrada. Tampoco se descarta que viaje algún dirigente de Colón para ver si se puede gestionar algo que beneficie a la multitud que se prepara para provocar, con seguridad, la movilización más importante de la historia del club, inclusive superando aquella al Olímpico de Córdoba en 1993.