Jorge Lanata suspendió sus programas de radio y televisión hasta nuevo aviso

Jueves 03.10.2019

El conductor anunció que se tomará unos meses para recuperarse. "Yo estoy bien del trasplante, pero tengo un montón de enfermedades asociadas con ese tema", afirmó.

Después de su última internación y por consejos de los médicos, Jorge Lanata anunció que suspenderá su trabajo en los medios para priorizar su salud. En un video de poco más de un minuto, el conductor de Periodismo para todos se dirigió a su audiencia y explicó los motivos de su decisión. Según adelantó, su vuelta está prevista para el 2020.

"Yo contaba el otro día en una nota, algo que mucha gente me comentó después, y es que para mí era muy cálido y muy íntimo que le gente me dijera ‘yo rezo con por vos’ cuando me encuentran en la calle. Es como que me dan algo de ellos", comenzó diciendo la figura de eltrece en la grabación.

"Bueno, ¿sabés qué me dicen todo el tiempo? Recién volviendo a mi casa me volvió a pasar, con las cuatro personas que me crucé. Todo el tiempo me dicen 'cuidate', 'cuidate', 'cuidate'. Les voy a hacer caso", agregó.

El conductor de PPT, Hora 25 y Lanata, sin filtro se refirió a los problemas de salud que tuvo en este último tiempo. "Yo estoy bien del trasplante, ya pasaron cinco años, pero tengo un montón de enfermedades asociadas con ese tema. Vos lo sabés porque fue público. Este año me internaron cuatro veces. Y el último mes me caí tres veces. Y la última vez fue horrible. Me caí de espaldas en el piso de la radio. Fue realmente muy fuerte", detalló.

En la misma línea, la Fundación Favaloro detalló a través de un parte médico que Lanata deberá someterse a un tratamiento intensivo por su obesidad y diabetes. "Esto requiere de una reducción temporaria, pero significativa, de su actividad laboral".

En el final del video, el periodista indicó que se tomará un tiempo lejos de los medios para recuperarse, pero regresará en 2020. "Entonces, ¿sabés qué? Les voy a hacer caso. Me voy a cuidar. Voy a tomarme unos meses y el año que viene vuelvo a aparecer por acá, por la pantalla de eltrece. Ahora, paro porque tengo que hacerlo", concluyó.

A mediados de septiembre, Lanata fue internado de urgencia en la Fundación Favaloro por un cuadro de hipertensión. A los pocos días, cuando se reintegró a su programa en Radio Mitre, el conductor sufrió una caída en el estudio y se golpeó la espalda.

Según indicaron los médicos, el impacto no le produjo ninguna lesión ósea, pero sí un dolor intenso en la espalda y en la zona intercostal que le impide movilizarse y desarrollar sus tareas con normalidad. Por ese motivo, el domingo no salió al aire Periodismo para todos.

